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Фіцо нарвався на критику: у Литві та Чехії різко висловилися про "вояж" до Москви

Руслана Заклінська
23 грудня 2024, 15:49
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Зустріч Роберта Фіцо з Путіним викликала критику з боку президента Литви та міністра закордонних справ Чехії.
Фіцо нарвався на критику: у Литві та Чехії різко висловилися про 'вояж' до Москви
Литва та Чехія рішуче засудили візит Фіцо до Москви / Колаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, Офіс президента України, European Union

Коротко:

  • Науседа розкритикував Фіцо за прагнення зберегти транзит російського газу
  • Ліпавський підкреслив, що рішення Чехії відкласти консультації зі Словаччиною після візиту Фіцо є обґрунтованим

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо з'їздив до Москви для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Такий "вояж" розкритикував президент Литви Гітанас Науседа та міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Науседа підкреслив, що Фіцо прагне зберегти транзит дешевого російського газу, навіть якщо для цього доводиться мати справу з "воєнним злочинцем".

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"Наскільки дешева ваша любов? Є люди, які їдуть в Росію з любовʼю і задушили б, аби тільки зустрітися з воєнним злочинцем. Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни – без жодних політичних прив'язок!" - написав президент Литви в Х (Twitter).

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також виступив із критикою в сторону Фіцо. Він наголосив, що рішення Чехії відкласти міжурядові консультації зі Словаччиною після візиту Фіцо до Москви та зустрічі з Путіним виглядає все більш обґрунтованим.

"Саме чеський уряд забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею. І саме уряд Петра Фіали вирішив відкласти урядові консультації, що з кожним кроком словацького уряду стає все більш розважливим", - написав Ліпавський в Х (Twitter).

Зустріч Фіцо з Путіним - подробиці

Нагадаємо, 21 грудня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує зустрітися з Володимиром Путіним в Москві. Візит пов'язаний з припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.

22 грудня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо справді прибув на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Словацький прем'єр назвав свій візит до Москви відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу. Фіцо підкреслив, що така позиція Зеленського завдає фінансових збитків Словаччині та загрожує її атомній енергетиці.

Як повідомляв Главред, Зеленський відреагував на зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Володимиром Путіним і сказав, що допомога Путіну є аморальною. Він зазначив, що Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ, оскільки "бояться реакції громадськості".

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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Литва Чехія Володимир Путін Гітанас Науседа Роберт Фіцо
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