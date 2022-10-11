'Елітні' десантники РФ злякалися бійців ТРО: кинули техніку і втекли, не дочекавшись бою

Костромські десантники заздалегідь втекли з поля бою / Скріншот відео InformNapalm

Загарбники РФ з "елітного" 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку не на жарт злякалися бійців української територіальної оборони. Ще до бою вони покидали зброю, військову техніку, каски з тільниками і втекли.

Волонтери InformNapalm опублікували відео, як окупанти РФ з так званого "елітного" 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку злякалися бойових дії з українською теробороною.

"Забута" каска одного з десантників з Костроми / Скріншот відео InformNapalm

Вони так швидко тікали, що залишили не тільки техніку і зброю, а й тільняшки з шоломами.

"331-й гвардійський парашутно-десантний Костромський полк (331 ПДП, в/ч 71211) драпає від суворих мужиків з ТРО. Раніше ми опублікували документ, згідно з яким в цьому "елітному" підрозділі рашистів був дуже низький і пригнічений морально-психологічний стан", - зазначили волонтери.

До речі, в Мережі раніше з'явився документ, згідно з яким групі "відмовників", які не захотіли воювати проти України, в якості покарання ще в Вересня наказали повернутися на попередні місця дислокації на території Росії пішим маршем.

Щоб звільнитися з ЗС РФ, окупантам треба пройти пішки 1480 км / Соцмережі

Підкреслюється, що окупанти змушені були йти пішки 1480 кілометрів.

Раніше бійці ЗСУ серед зброї, яку кинули війська РФ під час втечі, знайшли гранатомети, боєприпаси і дрон. Причому на коробці був написаний один із популярних пропагандистських гасел окупантів - "Своїх не кидаємо".

Крім того, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти готуються до втечі зі Сватового та Кадіївки. За його словами, у Сватовому вони мінують об'єкти інфраструктури, будівлі та території, а в Кадіївці спалюють документи про окупацію.

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