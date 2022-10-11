'Елітні' десантники РФ злякалися бійців ТРО: кинули техніку і втекли, не дочекавшись бою

Раніше в Росії змусили "відмовників" 331-го Костромського полку пройти пішки 1480 км, щоб їм дозволили повернутися додому і звільнитися з лав російської армії.
Загарбники РФ з "елітного" 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку не на жарт злякалися бійців української територіальної оборони. Ще до бою вони покидали зброю, військову техніку, каски з тільниками і втекли.
Волонтери InformNapalm опублікували відео, як окупанти РФ з так званого "елітного" 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку злякалися бойових дії з українською теробороною.
Вони так швидко тікали, що залишили не тільки техніку і зброю, а й тільняшки з шоломами.
"331-й гвардійський парашутно-десантний Костромський полк (331 ПДП, в/ч 71211) драпає від суворих мужиків з ТРО. Раніше ми опублікували документ, згідно з яким в цьому "елітному" підрозділі рашистів був дуже низький і пригнічений морально-психологічний стан", - зазначили волонтери.
До речі, в Мережі раніше з'явився документ, згідно з яким групі "відмовників", які не захотіли воювати проти України, в якості покарання ще в Вересня наказали повернутися на попередні місця дислокації на території Росії пішим маршем.
Підкреслюється, що окупанти змушені були йти пішки 1480 кілометрів.
Раніше бійці ЗСУ серед зброї, яку кинули війська РФ під час втечі, знайшли гранатомети, боєприпаси і дрон. Причому на коробці був написаний один із популярних пропагандистських гасел окупантів - "Своїх не кидаємо".
Крім того, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти готуються до втечі зі Сватового та Кадіївки. За його словами, у Сватовому вони мінують об'єкти інфраструктури, будівлі та території, а в Кадіївці спалюють документи про окупацію.
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