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Електрошокери, кайданки та примусова зупинка авто: Нацгвардії розширили повноваження

Руслана Заклінська
22 травня 2024, 18:16
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Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України".
Електрошокери, кайданки та примусова зупинка авто: Нацгвардії розширили повноваження
Нацгвардії дозволили застосовувати електрошокери, кайданки та примусово зупиняти авто / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Нацгвардія матиме право застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери. Про це йдеться у проекті закону №10311.

Верховна рада України 22 травня схвалила законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національну гвардію України" у першому читанні. Ця ініціатива має на меті вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії.

У документі запропоновано врегулювати, що Нацгвардійці під час виконання повноважень можуть використовувати та застосовувати заходи примусу, зокрема фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку, а також озброєння повітряних суден.

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Законопроект також передбачає, що військовослужбовці Нацгвардії можуть застосовувати фізичний вплив для забезпечення особистої безпеки, припинення правопорушень та затримання осіб, які вчинили правопорушення.

Згідно із законопроектом, військовослужбовці Нацгвардії зможуть використовувати спеціальні засоби обмеження рухливості (кайданки, сітки для зв'язування тощо):

  • під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;
  • під час конвоювання затриманої особи до компетентних органів у разі її відмови підкоритися законним вимогам конвою;
  • до особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального злочину, яка чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;
  • якщо дії особи створюють реальну загрозу заподіяння шкоди собі чи оточуючим.

Також нацгвардійцям дозволяється використовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу у кількох ситуаціях:

  • для зупинки авто, водій якого проігнорував законні вимоги військовослужбовця, намагається об'їхати контрольно-пропускний пункт об'єкта, що охороняється Нацгвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує дорожні знаки та сигнали світлофора про зупинку;
  • якщо маневри водія створюють реальну загрозу життю чи здоров'ю військовослужбовця чи інших осіб;
  • для затримання осіб, які вчинили кримінальний злочин і намагаються втекти автомобілем.

Крім того, в законопроекті встановлено випадки, коли заборонено застосовувати будь-які примусові заходи, зокрема до осіб з ознаками вагітності, похилого віку, з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб. Проте, якщо така особа вчинила груповий або збройний напад чи здійснює опір, якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо, то заходи примусу дозволяється використовувати.

Водночас заборонено застосовувати будь-які примусові заходи у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульствами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва надійде офіційними каналами письмове прохання чи згода застосувати заходи примусу проти правопорушників.

Що слід знати про Нацгвардію?

Націона́льна гва́рдія Украї́ни — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - зміни та нововведення

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету міністрів №585, українські бійці Сил оборони можуть отримувати додаткову відпустку за кожну одиницю знищеної ворожої військової техніки. Проте загальна тривалість відпустки не може перевищувати 15 календарних днів на рік.

Також мобілізація військовозобов'язаних віком від 25 років може забезпечити Силам оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

Електрошокери, кайданки та примусова зупинка авто: Нацгвардії розширили повноваження
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, у ВР запропонували ініціативу, яка дозволить бізнесу бронювати співробітників від мобілізації за щомісячний внесок у розмірі близько 20 тисяч гривень на кожного працівника. Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха вважає, що це дозволить роботодавцям самостійно визначати стратегічно важливих для бізнесу працівників. Водночас такий крок може надати додаткові кошти для фінансування ЗСУ.

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