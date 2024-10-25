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Хоче мати більше козирів: РФ, ймовірно, готує просування у бік Запоріжжя

Марія Николишин
25 жовтня 2024, 09:23
626
Просування РФ у бік Запоріжжя також допоможе підкріпити угрупування, яке воює з того боку.
Хоче мати більше козирів: РФ, ймовірно, готує просування у бік Запоріжжя
Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Головні тези із заяви офіцера:

  • Зараз на Курахівському напрямку важка ситуація
  • Путін, ймовірно, планує розпочати штурмові дії в бік Запоріжжя
  • Ситуація на Покровському напрямку також напружена

Ситуація на Курахівському напрямку фронту важка. Цілком імовірно, що у російського диктатора Володимира Путіна виникла ідея розпочати наступ в бік одного з великих міст України. Про це розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі КИЇВ24.

Він зауважив, що українські військові добре знають місцевість на Курахівському напрямку, тож мінімізують ризики оточення.

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"Саме на цьому напрямку ми розуміємо з планів ворога, що у них є бажання просуватися у бік Запоріжжя на підкріплення того угрупування, яка з того боку воює. Можливо, це я кажу свою думку, у Путіна з'явилася брєдова ідея почати якісь наступально-штурмові дії в напрямку Запоріжжя, щоб на майбутніх перемовинах мати більше козирів", - сказав Цехоцький.

Офіцер також додав, що на Покровському напрямку росіяни вибились з графіку. Втім, ситуація там, зокрема у Селидовому, також напружена.

Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич заявив, що війська агресора Росії на Куп'янському напрямку отримали наказ вийти до річки Оскіл. Вони не зважають на втрати і ведуть практично цілодобові штурми.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські окупанти активізували штурмові дії на Півдні, зокрема на Придніпровському напрямку намагаючись окупувати острови, щоб ще більше загрожувати Херсону.

Військовий експерт Павло Нарожний заявив, що через Часів Яр у Донецькій області проходить Сіверський Донецький канал, який зараз пересох і виконує роль оборонної лінії для українських військових. Якщо російські сили зможуть прорватися через канал і закріпитися в місті, українським захисникам доведеться відступити на значну відстань.

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