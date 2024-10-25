Хоче мати більше козирів: РФ, ймовірно, готує просування у бік Запоріжжя

Просування РФ у бік Запоріжжя також допоможе підкріпити угрупування, яке воює з того боку.

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Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Головні тези із заяви офіцера:

Зараз на Курахівському напрямку важка ситуація

Путін, ймовірно, планує розпочати штурмові дії в бік Запоріжжя

Ситуація на Покровському напрямку також напружена

Ситуація на Курахівському напрямку фронту важка. Цілком імовірно, що у російського диктатора Володимира Путіна виникла ідея розпочати наступ в бік одного з великих міст України. Про це розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі КИЇВ24.

Він зауважив, що українські військові добре знають місцевість на Курахівському напрямку, тож мінімізують ризики оточення.

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"Саме на цьому напрямку ми розуміємо з планів ворога, що у них є бажання просуватися у бік Запоріжжя на підкріплення того угрупування, яка з того боку воює. Можливо, це я кажу свою думку, у Путіна з'явилася брєдова ідея почати якісь наступально-штурмові дії в напрямку Запоріжжя, щоб на майбутніх перемовинах мати більше козирів", - сказав Цехоцький.

Офіцер також додав, що на Покровському напрямку росіяни вибились з графіку. Втім, ситуація там, зокрема у Селидовому, також напружена.

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич заявив, що війська агресора Росії на Куп'янському напрямку отримали наказ вийти до річки Оскіл. Вони не зважають на втрати і ведуть практично цілодобові штурми.

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