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"Ледве живий залишився": ЗСУ накрили з HIMARS базу вагнерівців у Сватовому

12 грудня 2022, 09:37
У Мережі публікують відео наслідків удару по базі окупантів, яка розташовувалася в гуртожитку в Сватовому.
HIMARS
Базу вагнерівців у Сватовому накрили з HIMARS / Wikipedia, УНІАН

В Сватовому Луганської області база найманців приватної військової компанії Вагнера російських окупантів потрапила під потужний вогонь з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

У Мережі публікують відео наслідків удару по базі окупантів, яка розташовувалася в гуртожитку в Сватовому.

На опублікованих кадрах один з найманців скаржиться на сильні руйнування, заявляючи, що знищена "половина гуртожитку".

За словами автора відео, удар був з HIMARS.

За словами автора відео, в результаті удару половина гуртожитку була знищена.

"Ледве живий залишився", - додав він.

'Ледве живий залишився': ЗСУ накрили з HIMARS базу вагнерівців у Сватовому
/ Скріншот

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

Читайте більше:

Сватово ПВК Вагнер новини Луганської області війна Росії та України
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