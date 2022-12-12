'Ледве живий залишився': ЗСУ накрили з HIMARS базу вагнерівців у Сватовому

У Мережі публікують відео наслідків удару по базі окупантів, яка розташовувалася в гуртожитку в Сватовому.

Базу вагнерівців у Сватовому накрили з HIMARS / Wikipedia, УНІАН

В Сватовому Луганської області база найманців приватної військової компанії Вагнера російських окупантів потрапила під потужний вогонь з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

У Мережі публікують відео наслідків удару по базі окупантів, яка розташовувалася в гуртожитку в Сватовому.

На опублікованих кадрах один з найманців скаржиться на сильні руйнування, заявляючи, що знищена "половина гуртожитку".

За словами автора відео, удар був з HIMARS.

За словами автора відео, в результаті удару половина гуртожитку була знищена.

"Ледве живий залишився", - додав він.

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Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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