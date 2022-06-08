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Чи може війна в Україні закінчитися до кінця року – відповідь військового експерта Жданова

8 червня 2022, 02:07

Війна може закінчитися або поразкою, або перемогою, все інше означатиме просто заморожений конфлікт.

Жданов пояснив, чи може війна в Україні закінчитися до кінця року/ УНІАН, Главред

Український військовий експерт Олег Жданов оцінив прогноз глави Міноборони України Олексія Резнікова, який казав, що війна в Україні може завершитися до кінця року.

За словами Жданова, ЗСУ можуть втілити такі плани у реальність. Про це він сказав в ефірі телемарафону Freedom.UA.

"Ми вже переконалися на своєму досвіді, що війна може бути закінчена двома способами – або поразкою, або перемогою, третього не дано. Все інше – це просто відкладена війна. Міністр оборони знає масштаби поставок (озброєння Україні – ред.) по ленд-лізу, він же ознайомлений з планом військових поставок, тому він і розраховує на те, що у всякому разі гарячу фазу війни ми можемо закінчити до кінця року. Тобто вийти на державний кордон", – зазначив військовий експерт.

При цьому є декілька варіантів, як події можуть розгортатися далі, коли українські війська вийдуть на кордон, розповів Жданов. Один з варіантів – може бути перманентний конфлікт, коли війська РФ обстрілюватимуть Україну зі своєї території через кордон (так, як це зараз відбувається на Півночі і Північному Сході України).

Другий варіант – можлива зміна політичного курсу Росії.

"Тоді у нас є шанс підписати з ними якусь угоду про співіснування двох держав на найближчі кілька десятиліть", – каже Жданов.

Раніше Жданов оцінив небезпеку від авіації РФ. Він зазначив, що російські окупанти останнім часом значно посилили використання авіації у війні проти України. Вони виконують не менше 160 літако-вильотів на добу.

Також раніше Жданов зазначав, що армія України має шанс вийти на кордон з Росією. Існує ймовірність завершення активної фази війни, проте менш інтенсивні дії можуть йти надалі вздовж кордону. Наприкінці осені планується з'їзд партії Єдина Росія. Якщо будуть ухвалені рішення, пов'язані з відходом президента Володимира Путіна, вирішальну роль у запуску нових перемовин Києва та Москви можуть відіграти США.

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