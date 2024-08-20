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Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня

Руслана Заклінська
20 серпня 2024, 18:35
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Графіки відключень електроенергії діятимуть у другій половині дня, повідомили в Укренерго.
Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня
Графік вимкнення світла на 21 серпня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У середу, 21 серпня, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Світло вимикатимуть у другій половині дня. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, світло вимикатимуть з 16:00 до 24:00. З 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

"З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно", - додали в Укренерго.

відео дня

В інші години доби графіки відключень електроенергії не будуть застосовуватися. Також споживання електроенергії не будуть обмежувати об’єктами критичної інфраструктури.

Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня
Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Спека та повернення графіків вимкнення світла - що відомо

Нагадаємо, з 17 по 21 серпня в Україну прийшла нова хвиля спеки, яка може тривати до 25 серпня. У південних областях температура підніметься до 35-37°C, а на півночі та заході буде прохолодніше - 29-34°C, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Також про повернення графіків відключення світла попереджала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Крмі цього, директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що критичний стан енергетичної системи викликаний нестачею резервів та потужностей. Підвищення температури посилює навантаження на систему, тому графіки планових відключень повернулися і можуть діяти до четверга.

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