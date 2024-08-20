УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський підтримав заборону УПЦ МП: у сумнозвісній церкві злісно відреагували

Руслана Заклінська
20 серпня 2024, 18:02оновлено 20 серпня, 18:33
385
Митрополит УПЦ МП відреагував на заборону його церкви, заявивши про маніпуляції та істинність церкви.
Зеленський підтримав заборону УПЦ МП: у сумнозвісній церкві злісно відреагували
В УПЦ МП відреагували на ухвалення законопроєкту проти них / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила історичне рішення про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Це рішення вже викликало бурхливу реакцію з боку УПЦ МП, його навіть назвали маніпулятивним і необґрунтованим.

В УПЦ МП заявили, що вважають себе "істинною церквою", визнаною більшістю українських вірян і помісними церквами світу. Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент переконаний, що новий закон нібито не стільки зачіпає саму церкву, скільки її майно. Також йому це нібито нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим.

"Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об'єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати", - сказав митрополит Климент в інтерв'ю журналістам hromadske.

відео дня

За його словами, законопроєкт №8371 "можливо і забороняє УПЦ МП", але УПЦ нібито не має приставки "МП".

Климент також стверджує, що УПЦ МП начебто не має жодних адміністративних зв'язків із закордонними центрами, зокрема з Російською православною церквою. Водночас представник УПЦ МП назвав звинувачення в цьому "маніпулятивними", адже жоден офіційний український документ нібито не підтверджує наявності таких зв'язків.

Щодо об'єднання з Православною Церквою України (ПЦУ), Климент каже, що УПЦ нібито закликала ПЦУ до діалогу. Також він заявив, що бажаної відповіді церква з керівним центром у країні-агресорі Росії не отримала.

Реакція Зеленського на заборону УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за ухвалення закону, що стосується заборони УПЦ МП. Він підкреслив, що це рішення є важливим кроком у зміцненні духовної незалежності України.

"Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями я буду говорити також з представниками Вселенського патріарха Варфоломія. Ми будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", - наглосив глава держави.

Заборона УПЦ МП - що відомо

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в Росії. Закон передбачає припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Як повідомляв Главред, наприкінці липня у Раді саботували заборону УПЦ. Тоді у парламенті стався конфлікт між членами провладної коаліції та опозицією через небажання перших виносити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП, діяльність якої повʼязана з Російською православною церквою.

Після рішення про заборону УПЦ МП відомий український боксер розкритикував дії Верховної Ради України. Василь Ломаченко навіть пригрозив нардепам "серйозними наслідками".

Главред також розбирався, кому підпорядковується Українська православна церква МП і яка доля її чекає.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський УПЦ МП РПЦ Заборона РПЦ в Україні
Реклама

Головне за день

Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

19:02 Україна
Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня

Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня

18:35 Україна
ЗСУ потужно просунулися вперед: Сирський - про дивовижні результати операції під Курськом

ЗСУ потужно просунулися вперед: Сирський - про дивовижні результати операції під Курськом

18:34 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптик назвала дату похолодання 101407

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптик назвала дату похолодання

“Чекати лишилося недовго”: коли закінчиться війна - новий прогноз 10833

"Чекати лишилося недовго": коли закінчиться війна - новий прогноз

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя 8219

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці 6445

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці

Останні новини

19:15

Зникне з дому назавжди: що кладуть до шафи, щоб врятувати речі від молі

19:14

Експерт: ЗСУ загнали росіян у "пастку" під Курськом, ті - за крок від оточення

19:10

Вся правда про операцію на КурщиніПогляд

19:02

Росіяни обстріляли дитяче кафе на Запоріжжі: поранені діти

18:37

Критикуючи ратифікацію Римського статуту, партія Порошенка грає на руку Кремлю – політолог

Через курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - СунгуровськийЧерез курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - Сунгуровський
18:35

Світло вимикатимуть протягом восьми годин: як діятимуть графіки 21 серпня

18:34

ЗСУ потужно просунулися вперед: Сирський - про дивовижні результати операції під Курськом

18:02

Зеленський підтримав заборону УПЦ МП: у сумнозвісній церкві злісно відреагували

17:58

Підірвав "комбата-м'ясника" і перейшов на бік ЗСУ: деталі потужної операції "Очерет"Відео

Реклама
17:55

Здирати шпалери не потрібно: як пофарбувати стіни в кімнаті - простий метод

17:37

Покровськ не по зубам: армія РФ загрузне в промзоні - експерт Селезньов

17:27

Хто зі стримінгових сервісів покаже матч "Олімпія — Зоря"

17:20

Цифра здивує багатьох: як часто потрібно прати джинси - дослідження

17:13

Росія розганяє істерику через "американську ПВК" у Курській області: заява МЗС

17:09

Розпочнеться період бід і страждань: що не можна робити 21 серпня

17:08

Як росіяни скиглять через мосторіз на КурщиніВідеоблоги

17:07

Втеча від можливого "котла" не вдалася: ЗСУ завдали удару по понтонах РФ біля річки СеймВідео

17:05

Заборона УПЦ МП в Україні: що творили "священики" під час війни і що їм загрожує

16:45

Не тільки ціною і кольором: чим відрізняється цукіні від кабачка - просте пояснення

16:32

Дезертирів не каратимуть: Рада декриміналізувала дезертирство і "самоволку"

Реклама
16:12

Сумуватиму за нею: дочка Тома Круза покинула рідну домівку

16:04

В Раду на килим: міністра енергетики екстрено викликають через корупційні схеми

15:59

Bloomberg: Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням

15:59

Українська зірка Олімпіади повідомила про вагітність

15:50

Як прибрати цвіль зі стін: 5 дешевих способів, які моментально працюють

15:41

Бред Пітт відреагував на відмову власної доньки від його прізвища

15:31

Удар РФ по промисловому обʼєкту Тернополя: у повітрі - різкий стрибок хлоруФото

15:28

Що означає "тихою сапою": слово "сапа" – це зовсім не те, що усі уявляютьВідео

15:27

Принесуть багатство та щастя: які кімнатні рослини привертають удачу

15:12

Виплати, як на передовій: Рада ухвалила законопроєкт для військових, які воюють у РФ

15:00

Чоловік випадково знайшов справжній бивень мамонта у річці

14:49

Коли спека в Україні відступить: стала відома дата

14:40

Розчин за копійки відмиє будь-яку каструлю і сковорідку: як його приготувати

14:35

"Ми і так уже залякані": путіністка Валерія з'явилася з українською символікою

14:30

Зрадники України попрощаються з державними нагородами: ВР прийняла законопроєкт

14:25

Поштовх до змін: що передбачає закон про заборону УПЦ МП в Україні

14:20

Церковне свято 21 серпня: що заборонено робити на пророка Самуїла

14:10

Російський актор-окупант став 200-им у Курській області

13:36

Ломаченко наїхав на нардепів, що виступили за заборону УПЦ МП: скандальні деталі

13:28

"Дай Боже впоратися за 1,5-2 роки": заборона УПЦ МП в Україні має одну проблему – Богачевська

Реклама
12:59

"Росіяни, білоруси, welcome": Орбан досі не пояснив рішення про спрощення в'їзду

12:56

Росія готує масований удар по Україні: Світан розкрив "секретні домовленості"

12:53

Точно не почорніє: як зберегти капусту свіжою до весни

12:47

"Можу впливати на глобальну індустрію музики": Jerry Heil стала членкинею академії GRAMMY

12:43

800 тисяч одна упаковка ліків: російський співак захворів на смертельне захворювання

12:29

В Україні заборонили діяльність УПЦ МП: стали відомі важливі деталі

12:17

"Чекати лишилося недовго": коли закінчиться війна - новий прогноз

12:07

Тисячі росіян в котел: Україна готує оточення ворога у Курській області - Bild

12:05

Кемерон Діаз показалася зі своїми "секретними" дітьми

12:02

Мороз по шкірі від однієї лише назви: ТОП-5 захопливих трилерів

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буряПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти