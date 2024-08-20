Зеленський підтримав заборону УПЦ МП: у сумнозвісній церкві злісно відреагували

Митрополит УПЦ МП відреагував на заборону його церкви, заявивши про маніпуляції та істинність церкви.

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В УПЦ МП відреагували на ухвалення законопроєкту проти них / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила історичне рішення про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Це рішення вже викликало бурхливу реакцію з боку УПЦ МП, його навіть назвали маніпулятивним і необґрунтованим.

В УПЦ МП заявили, що вважають себе "істинною церквою", визнаною більшістю українських вірян і помісними церквами світу. Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент переконаний, що новий закон нібито не стільки зачіпає саму церкву, скільки її майно. Також йому це нібито нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим.

"Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об'єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати", - сказав митрополит Климент в інтерв'ю журналістам hromadske.

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За його словами, законопроєкт №8371 "можливо і забороняє УПЦ МП", але УПЦ нібито не має приставки "МП".

Климент також стверджує, що УПЦ МП начебто не має жодних адміністративних зв'язків із закордонними центрами, зокрема з Російською православною церквою. Водночас представник УПЦ МП назвав звинувачення в цьому "маніпулятивними", адже жоден офіційний український документ нібито не підтверджує наявності таких зв'язків.

Щодо об'єднання з Православною Церквою України (ПЦУ), Климент каже, що УПЦ нібито закликала ПЦУ до діалогу. Також він заявив, що бажаної відповіді церква з керівним центром у країні-агресорі Росії не отримала.

Реакція Зеленського на заборону УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за ухвалення закону, що стосується заборони УПЦ МП. Він підкреслив, що це рішення є важливим кроком у зміцненні духовної незалежності України.

"Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями я буду говорити також з представниками Вселенського патріарха Варфоломія. Ми будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", - наглосив глава держави.

Заборона УПЦ МП - що відомо

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в Росії. Закон передбачає припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Як повідомляв Главред, наприкінці липня у Раді саботували заборону УПЦ. Тоді у парламенті стався конфлікт між членами провладної коаліції та опозицією через небажання перших виносити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП, діяльність якої повʼязана з Російською православною церквою.

Після рішення про заборону УПЦ МП відомий український боксер розкритикував дії Верховної Ради України. Василь Ломаченко навіть пригрозив нардепам "серйозними наслідками".

Главред також розбирався, кому підпорядковується Українська православна церква МП і яка доля її чекає.

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