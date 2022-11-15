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Експерт спрогнозував, наскільки великі шанси, що РФ розв'яже ядерну війну

15 листопада 2022, 07:50

Як каже Ілія Куса, в Кремлі помилково вважають, що використання тактичної ядерної зброї зможе налякати Захід і зробити його податливим.

Ядерний гриб, Куса
Експерт спрогнозував, наскільки великі шанси, що РФ розв'яже ядерну війну/ inspiretochangeworld.com і УНІАН

Країна-агресор, Росія, може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо в Кремлі вважатиме, що поразка близька. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

"Застосування стратегічної ядерної зброї я вважаю малоймовірним. Але Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо вважатиме, що вона програє. На жаль, їміжнародна система на сьогоднішній день дуже слабка, щоб запобігти такій війні. І у світу поки що немає адекватного розуміння того, як реагувати, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю. Світ буде реагувати постфактум. Запобігти цьому він не може", - сказав він.

Крім того, як каже Куса, кремлівська верхівка помилково вважає, що використання тактичної ядерної зброї зможе налякати Захід так сильно, що він піде на переговори з Путіним.

"У Росії вважають, що це може змінити хід битви (залежно від того, де цю зброю застосують). Також в РФ думають, що це може налякати Захід так, що він захоче з Росією домовлятися. Логіка така, але вона помилкова", ‒ підсумував він.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї світ продемонструє моментальну реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Причому російського диктатора про це вже нібито попередили.

На тлі ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61-12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

Інші новини:

ядерна зброя Ілія Куса новини України війна Росії та України
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