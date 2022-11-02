"Вони неадекватні": Зеленський оцінив ймовірність ядерного удару РФ

Володимир Зеленський оцінив ймовірність ядерного удару / ТСН, скріншот

Ймовірність нанесення ядерного удару РФ прокоментував президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю чеському телебаченню він заявив, що не впевнений в тому, що РФ піде на застосування ядерної зброї.

Відповідаючи на питання про те, чи можлива ядерна війна, у зв'язку з погрозами РФ застосувати ядерну зброю, глава держави підкреслив: "Я не впевнений. Я не хочу і давати оцінку, тому що Росія любить робити навпаки...".

"Що там кажуть в Україні: "Не буде використання ядерної зброї", – "О, А давайте подумаємо, як це використовувати", – тому я не хочу давати цю оцінку через те, що є така загроза. Я вважаю, що боятися цього не потрібно. Не потрібно боятися Росію", - зазначив він.

Зеленський також вказав на те, що РФ останнім часом ставить ультиматуми, які є неадекватними.

"Я не вважаю, що вони адекватні. Не треба пов'язувати ультиматуми Росії або виконання їх умов з тим, що якщо ти не виконаєш вони застосують зброю. Це незв'язані речі", - додав президент.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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