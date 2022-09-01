Експерт спрогнозував, коли в окупантів підуть критичні проблеми зі снарядами / Генштаб ЗСУ , president.gov.ua

В кінці осені 2022 року або початку зими ситуація з боєприпасами в армії російських окупантів перейде з дефіцитної стадії в гостру або критичну. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олександр Коваленко, повідомляє портал "УНІАН".

На даний момент дефіцитними у росіян поступово стають боєприпаси ствольного і реактивного типу, говорить фахівець.

"На сьогоднішній день практично всі склади БК в Курській, Бєлгородській і Ростовській області виснажені. Основна маса поставок боєприпасів ведуться зі складів ЦВО і ВВО. А це тисячі кілометрів і з таким підвезенням просто неможливо здійснювати якісне забезпечення передових підрозділів БК. На сьогоднішній день російське командування за домовленістю з Мінськом отримало доступ до 1405, 1398, 1886 складів і 25, 43, 46 арсеналів зберігання боєприпасів. За серпень вони вивезли понад 12 тисяч тонн боєприпасів, для скорочення часу підвезення. Ось тільки Білоруська кубушка не нескінченна", - вважає Коваленко.

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На думку експерта, в найближчі два-три місяці російська армія ще буде забезпечена боєприпасами всіх калібрів у міру необхідності. А ось в кінці осені і на початку зими ситуація з боєкомплектом у окупантів перейде з дефіцитної до гострої або критичної.

"Стріляти вони не припинять, звичайно ж, але зможуть робити це зі значно меншою інтенсивністю, що в значній мірі позначиться на їх можливості тримати оборону по всіх плацдармах. Адже як тримати оборону, якщо тобі необхідно випустити на добу 60 тисяч снарядів, а тобі підвезли 10 тисяч. А завтра 5 тисяч. А післязавтра взагалі не було підвозу", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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