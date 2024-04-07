Окупанти сильніше тиснуть на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру і скоро можуть спробувати окупувати місто.

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Експерт сказав, які міста будуть під загрозою, якщо РФ захопить Часів Яр/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада

Російські загарбники продовжують тиснути на Бахмутському напрямку біля Часового Яру.

Російське окупаційне військо незабаром може спробувати окупувати це місто. Про це сказав військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

"Йде посилання здебільшого на пресу, хоча і наші офіційні особи казали про те, що Росія буде намагатися наступати у кінці травня — на початку червня. Але йдеться скоріше про ті напрямки, які вже є. Зараз найбільшу тривогу викликає напрямок на Часів Яр. Ворог вже тисне на цьому напрямку. І якщо ворог захопить Часів Яр, то він далі зможе просуватися у бік Костянтинівки, Слов’янська, Краматорська, Дружківки. Це остання велика агломерація Донецької області, яка знаходиться під контролем України", – мовиться у повідомленні. відео дня

Але російським окупантам потрібно більше сил і засобів, щоб просуватися на цьому напрямку, зазначає експерт.

"З такими темпами, як вони просуваються, вони будуть захоплювати Часів Яр ще кілька місяців. І кілька років вони такими темпами будуть просуватися до Слов’янська, Краматорська. Їм потрібно рішучий наступ там зробити, якщо ми кажемо про захоплення Донецької області до адміністративних кордонів", – додав Попович.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Стали відомі деталі удару ГУР по аеродрому в Єйську. Безпілотники Головного управління розвідки пошкодили сім літаків на аеродромі в Єйську.

Також раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, які кроки наблизять нас до перемоги. Якщо українці будуть вести симетричну війну проти Росії, то можуть програти. Тому наша держава повинна вести асиметричну війну.

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