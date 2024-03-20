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Експерт розніс мрію Путіна щодо залізниці на окупованих територіях

Олексій Тесля
20 березня 2024, 03:30
Залізниця - це додаткова логістика для перекидання військової амуніції, каже Сергій Кузан.
Українські військові, Сергій Кузан
Сергій Кузан спрогнозував розвиток ситуації на полі бою / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Facebook Кузан

Військовий експерт, очільник українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан прокоментував заяви російських окупантів щодо можливості будівництва залізниці в обхід мосту на окупованих територіях.

"Керченський міст - це не тільки споруда. Він важливий, тому що на ньому є залізнична гілка", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що якщо залізниця пролягатиме через південь, тоді це, з одного боку, істотно ускладнить ситуацію, тому що залізниця - це додаткова логістика для перекидання військової амуніції.

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"Але з іншого боку, ця залізниця все одно пролягатиме окупованими територіями Запорізької, Херсонської областей і через південь Донецької, через Маріуполь. За наявними темпами будівництва залізниць, вони не побудують її ні зараз, ні за півроку. І залізнична гілка буде знаходитися вже на ближчій відстані до нас, тобто нам буде ще легше уражати саме об'єкти на цій залізниці, ніж тій, яка пролягає за Джанкоєм", - додав Кузан.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

Раніше Кузан оцінив загрозу для України. Через дії Сил оборони України в Чорному морі росіяни не мають змоги постачати війська та озброєння в Придністров'я.

Нагадаємо, раніше Кузан заявив про те, що війна в Україні може затягнутися на роки. В окупантів є проблема з важким озброєнням на фронті, каже Сергій Кузан.

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війна Росії та України Сергій Кузан
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