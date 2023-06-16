ЗАЕС не виробляє електроенергію з вересня 2022 року, але вона споживає її від об'єднаної енергосистеми України.

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Експерт розповіла про фукусімський сценарій у разі аварії на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, скріншот

Запорізька атомна електростанція не виробляє електроенергію з вересня 2022 року. Деякі з чотирьох енергоблоків були в ремонті, деякі – в режимі холодної зупинки, як кажуть атомники. А п'ятий і шостий реактори п'ятого блоку були в режимі гарячої зупинки, тому що був осінньо-зимовий період, і потрібно було постачати тепло та гарячу воду до Енергодара. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Як зазначила Кошарна, 10 лютого 2023 року Держатомрегулювання видало розпорядження про переведення п'ятого і шостого блоків зі стану гарячої зупинки в холодну, але в документі була фраза "без дати".

"Керівник Держатомрегулювання Кориков не тільки тимчасово виконуючий обов'язки Голови Держатомрегулювання, він ще й головний державний інспектор з ядерно-радіаційної безпеки, який може накладати санкції, адміністративні штрафи, порушувати кримінальні справи у разі порушення норм ядерно-радіаційної безпеки. Тому потрібно було вказати дату, адже переведення з режиму гарячої зупинки в холодний вимагає часу: чотири години на підготовку і ще 20-22 години триває безпосередній переклад", - розповіла експерт.

"Що таке режим холодної зупинки? Наприклад, в такому режимі є перший контур, тобто вода, яка омиває тепловиділяючі збірки всередині активної зони реактора. Цей контур замкнений, всередині знаходиться дистильована вода, що омиває збірки, від яких надходить тепло. Є і другий контур, де вода омиває саме сталь. Температура першого контуру в режимі холодної зупинки – 70 градусів за Цельсієм, в гарячому – 275 градусів. Але 275 градусів – це теж стан, коли реактор працює і виробляє електроенергію", - пояснила Кошарна.

І хоча ЗАЕС не виробляє електроенергію з вересня 2022 року, але вона споживає її від об'єднаної енергосистеми України через єдину лінію в 750 кВт до АЕС Дніпро, підкреслила експерт.

"Якщо ми, наприклад, уявимо, що в холодному режимі реактора ця лінія зруйнована, стаціонарні резервні дизельні генератори не спрацювали, то від цього моменту до важкої аварії з розплавленням активної зони за фукусімським сценарієм з викидом радіоактивності має пройти 8 діб. Але якщо це станеться в гарячому стані – то всього 27 годин. Тобто в холодному стані реактор більш безпечний, тому що в холодному стані в другому контурі постійно циркулює вода для підтримки відповідної температури. Крім того, у кожного реактора є ще й басейн витримки для відпрацьованого палива, який також потребує охолодження, тому що вода знімає залишкове тепловиділення. Це паливо знаходиться у воді п'ять років, а коли впала температура, його перевантажують в контейнери і везуть на майданчик сховища відпрацьованого ядерного палива. Тобто вода потрібна не тільки для охолодження активних зон реактора, але і для басейнів витримки ядерного палива та при роботі резервних дизельних генераторів в разі переривання зовнішнього електропостачання для охолодження резервних генераторів", - розповіла Кошарна.

Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Ситуація на Запорізькій АЕС

6 червня 2023 року стало відомо про те, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко впав. Вода звідти необхідна для того, щоб атомна станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

7 червня перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк закликав жителів Енергодара залишити місто через можливу загрозу від Запорізької АЕС. Він зазначив, що окупанти зробили на атомній електростанції склади техніки і боєприпасів, тому ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною.

У Telegram-каналі Каховської ГЕС повідомили, що після підриву Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, що може призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції вирішили перевести в режим "холодної зупинки". Це найбезпечніший стан для атомного реактора.

Дивіться відео про те, як гендиректор МАГАТЕ в останню мить передумав їхати на ЗАЕС:

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