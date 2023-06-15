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Експерт пояснила, що буде, якщо на захоплену ЗАЕС не потрапить місія МАГАТЕ

Дмитро Відоменко
15 червня 2023, 10:38 оновлено 15 червня, 10:38
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Якщо на тимчасово окуповану ЗАЕС не потрапить місія МАГАТЕ, то ситуацію це сильно не змінить, вважає експерт з енергетики Ольга Кошарна.
Кошарна, ЗАЕС
Російські окупанти не пустять місію МАГАТЕ на ЗАЕС - Ольга Кошарна / колаж Главред, фото Укрінформ та"Вікіпедія"

Якщо в тимчасово окуповане російськими агресорами місто Енергодар і, відповідно, на ЗАЕС не потрапить місія МАГАТЕ, то ситуацію це сильно не змінить. Про це в інтерв'ю Главреду сказала незалежний експерт з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна.

"Місії ніхто рук і не зв'язував. Росіяни робили все, що хотіли. Нагадаю вам такий момент - на початку травня була оголошена евакуація жителів Енергодара. Водночас МАГАТЕ на своїй сторінці написали, що вони не можуть відстежити масштаби евакуації, бо не мали доступу до міста. Тобто РФ їх просто не пустила. Тому це ні на що не вплине", ‒ вважає вона.

Хто така Ольга Кошарна

Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955)-екс-член колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціації "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежний експерт з ядерної енергетики та безпеки.

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Ризик того, що російські окупанти можуть влаштувати аварію на ЗАЕС

Нагадаємо, 7 червня перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк закликав жителів Енергодара покинути місто через можливу загрозу від Запорізької АЕС. Він зазначив, що окупанти зробили на атомній електростанції склади техніки і боєприпасів, тому ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і стати критичною.

У Telegram-каналі Каховської ГЕС повідомили, що після підриву Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, що може призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції Енергоатома вирішили перевести в режим "холодної зупинки". Це найбезпечніший стан для атомного реактора.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів, яка ймовірність того, що ситуація на Запорізькій АЕС стане критичною після підриву Каховської ГЕС. За словами Гончара, однозначної відповіді на це питання немає, але чекати критичної ситуації теж не варто.

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