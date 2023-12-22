Експерт розповів, чим загрожує Києву просідання грунтів

Не тільки метро, а й будь-яка споруда може просідати, каже директор центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

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Наслідки просідання можуть бути якими завгодно - Олександр Сергієнко / колаж Главред, фото УНІАН

Наслідки у проблем з просіданням грунту в Києві (і відповідно, проблемами з метро) можуть бути якими завгодно. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

"Наслідки можуть бути якими завгодно. Не тільки метро, але і будь-яка споруда може просідати. У нас досить часто відбуваються зсуви - як наслідок, в 1961 році сталася Куренівська трагедія, коли вода в суміші з піском і глиною накопичилася і прорвала дамбу, в результаті чого загинули тисячі людей. І ця трагедія може повторитися в будь ‒ якому місці Києва, де забудова і підземні води увійдуть в конфлікт", - сказав він.

Хто такий Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (народився 19 жовтня 1947 р.с. Роздольне, Росія) - український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України( з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. відео дня Навчався в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966-1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

У Києві закрили шість станцій метро

З 9 грудня у столиці припинила працювати частина станцій синьої гілки метро - від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель, і вода підтопила частину підземки.

Пресслужба Київського метрополітену повідомила, що існує реальний ризик обвалу тунелю. Залізничні колії почало заливати водою, а в тунелі з'явилися великі тріщини.

Тепер потяги курсують між станціями Героїв Дніпра та Либідська. Станції метро Деміївська, Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром і Теремки продовжать цілодобову роботу тільки в режимі укриття.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу про службову недбалість через тріщини в стелі Київського метрополітену між станціями "Теремки" і "Либідська".Тим часом у столиці впроваджують зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці після закриття станцій метро синьої гілки.

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