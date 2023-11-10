'Війна в точці неповернення': в ОП сказали, що чекає на Україну в 2024 році

Для перемоги у війні Україні потрібно виконати чотири заплановані пункти. Якщо бойові дії заморозяться, ми постійно будемо під тиском.

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В ОП сказали, що чекає на Україну в 2024 році/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Війна в Україні зараз перебуває у точці неповернення. У той же час в нашої держави є чітке розуміння того, як можуть розвиватися події у 2024 році, і що саме потрібно зробити для того, щоб ми перемогли країну-агресорку Росію.

Україна для перемоги повинна сконцентруватися на чотирьох основних завданнях. Про це розповів керівник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

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"Війна перебуває в точці неповернення. Тому у нас на 2024-й рік, ну і на кінець 2023-го абсолютно чітке розуміння, що потрібно", – зазначив Подоляк.

Він назвав чотири пункти, які повинна виконати Україна, щоб вибороти перемогу у війні:

Трохи скоригувати тактику з урахуванням тих ресурсів, які країна-агресорка Росія витрачає. Скоригувати стратегію, враховуючи те, які домінантні переваги залишилися в Росії – зробити так, щоб ці переваги ворога були ліквідовані; Інвестувати у виробництва, які потрібно розвивати Україні, щоб отримати технологічну перевагу; Різко наростити тиск за рахунок саме технологічного компонента цієї війни на ті чи інші військові порядки Росії.

Також Подоляк прокоментував, що буде відбуватися в Росії у разі її поразки у цій війні. За словами радника голови ОП, в РФ чудово розуміють, що у разі їхньої поразки російська еліта перестане існувати, і сама Росія перестане існувати в політичному плані.

"Мається на увазі не в географічному, а в політичному вигляді. У них будуть ті самі процеси, що були 1991 року, але тільки з більшими взаємними внутрішніми претензіями. Тому що їм пропонували модель одну, отримали іншу, заплатили за це високу ціну, і безрезультатно", – зазначив Подоляк.

У той же час якщо Україна не дотисне лінію фронту і не забезпечить поразку Росії, то війна може заморозитися, і наша держава після цього постійно перебуватиме під зовнішнім тиском. За словами Подоляка, враховуючи схильність Росії влаштовувати постійні теракти та створювати внутрішні політичні конфлікти, Україна "в принципі матиме неспроможний внутрішній політичний простір".

Війна в Україні

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що війна "закінчиться раптово". Існує дуже багато факторів, які впливають на процес закінчення війни, наголосив голова ОП Андрій Єрмак.

Також раніше Шольц і Столтенберг зробили нові заяви про кінець війни в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередили, що війна в Україні може тривати досить довго.

Раніше політичний експерт аналітичного центру Democracy House Анатолій Октиск зазначав, що у світі скоро можуть "розморозитися" численні глобальні конфлікти.

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