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Експерт пояснив, яка саме західна зброя допомогла ЗСУ зупинити росіян

20 листопада 2022, 09:14

Фахівець підкреслив, що ЗСУ зараз накопичують нові військові технології, а західна техніка вже була перевірена в боях проти росіян.

Javelin, зброя
Експерт пояснив, яка саме Західна зброя допомогла ЗСУ зупинити росіян / колаж фото УНІАН

Турецькі безпілотники Bayraktar, американські протитанкові комплекси Javelin і системи ППО допомогли ЗСУ змінити ситуацію на свою користь на фронтах під час повномасштабної війни з російськими окупантами. Про це розповів в ефірі Апостроф TV спеціаліст у сфері безпеки і оборони, гендиректор директорату з питань національної безпеки і оборони у 2019-2020 роках Іван Апаршин.

"Якби два роки тому нам хтось сказав, що Українська логістична система буде пов'язана з постачанням озброєння і військової техніки з польського міста, ми не повірили б у можливість подібного, але зараз це добре працює. Наша армія була сучасною, але сьогодні ще додалася система логістики. Цей спільний проект працює чітко. Крім того, з'явилася нова ракета для знищення радіолокаційних станцій. Скрізь кажуть, що це могла бути наша атака в Севастополі, а ще був раніше недоступний для нас крейсер "Москва". У минулому я побував на цьому судні, тому був упевнений, що його неможливо знищити. А виявилося, що можна. Так було і з фрегатом "Адмірал Макаров"", - зазначив він.

Експерт особливо зазначив, що влада України налагодила із західними союзниками вигідну схему – мовляв, офіційний Київ відправляє на ремонт один комплект ППО, а натомість отримує запасний.

Як стверджує Апаршин, ЗСУ зараз здійснюють накопичення нових військових технологій, а західна техніка вже була відмінним чином перевірена в боях проти російських окупантів.

Поставки Західної зброї Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія України продовжує отримувати важке озброєння від західного світу для боротьби з російськими окупаційними військами.

Танки, які раніше прибули з Польщі, вже передані українським військовим підрозділам в Харківську область. Бойові машини обладнані елементами бойового захисту 4с20 комплексу "Контакт-1".

"Польські танки передані ЗСУ виглядають досить пристойно в плані стану. Т-72м1 і Т-72м1r з уже встановленими елементами динамічного захисту 4с20 комплексу "Контакт-1", Які були передані чеською компанією STV Group. Відео знято в Харківській області вчора", - заявили українські військові.

Інші новини:

оружие війна Росії та України
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