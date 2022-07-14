В Україні можуть створити спецкомісію для відстеження західної зброї - Єрмак

В Україні можуть створити спецкомісію для відстеження західної зброї / Офис президента Украины, Википедия

В Україні можуть створити спеціальну комісію для відстеження зброї, яка надійшла від іноземних партнерів. З такою пропозицією виступив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє Reuters.

Єрмак додав, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від союзників зразки найдосконалішої зброї, серед чого американські високомобільні артилерійські системи.

"Хочу запропонувати парламенту розглянути важливу ідею, а саме створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовко та розглядом питань щодо контролю використання зброї, отриманої від наших партнерів", - сказав Андрій Єрмак.

Він запевнив, що вся отримана зброя проходить процес реєстрації і вже після цього відправляється на фронт. Цей процес пропонують зробити більш відкритим. Однак слід розробити оптимальну модель контролю.

"Парламент, як законодавчий орган, має бути залучений до контролю над оборонною допомогою союзників ... Питання зброї є пріоритетним для нашої країни", - додав Єрмак.

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Військова допомога Україні

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Нідерланди нададуть Україні сучасну важку зброю, панцирники та самохідні гаубиці. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і закликав інші держави зробити те ж саме.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard і близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113. Зараз представники Міністерства оборони Іспанії вивчають можливість надання Україні такої техніки для захисту від Росії у відповідь на запити Києва про надання такої зброї, які надходили неодноразово.

Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Про це сказав прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер. Деталі майбутньої передачі військової техніки поки що не розголошуються.

Франція передасть Україні додатково шість гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Переклад: Панасенко Поліна