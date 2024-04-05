Експерт пояснив, навіщо РФ обстрілює Харків і чи планує захоплення міста

Обстрілюючи Харків, Росія намагається змусити людей покинути місто, створивши там нестерпні умови для життя.

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Олександр Мусієнко пояснив, навіщо РФ постійно обстрілює Харків / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, t.me/synegubov, ДСНС

Російські окупанти систематично обстрілюють Харків, руйнуючи інфраструктуру та житлові будинки харків'ян. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив, навіщо армія РФ це робить і чи є в них у планах захоплення міста.

За словами Мусієнка, удари по енергетичній інфраструктурі, як і удари по самому Харкову, цивільним об'єктам, не свідчать про те, що Росія готує наступ на місто.

"По-перше, це прояви відвертого терору проти цивільного населення, російський злочин. Це відбувається тому, що Росії не вистачає сил узяти Харків у результаті сухопутної наступальної операції", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду. відео дня

По-друге, обстрілюючи Харків, Росія намагається змусити людей покинути місто, створивши там нестерпні умови для життя.

"По-третє, росіяни тероризують Харків і харків'ян з метою створити враження, що Росія готується до наступу вже найближчими днями або тижнями. Тобто це елемент потужного психологічного тиску на людей. Тож ці удари по Харкову виключно про це. Військової доцільності в таких діях практично немає. Це терор проти місцевого населення, і все", - вважає Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ризик нового наступу на Харків - прогнози

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив ризики того, що російська окупаційна армія знову вирішить наступати на Київ і Харків.

За його словами, для нової спроби захопити Київ і Харків країні-агресору РФ потрібне озброєння і люди.

"Для походу на Київ Росії потрібно від 200 тисяч осіб, для походу на Харків - від 150 тисяч", - сказав Романенко.

Також Романенко вважає, що у росіян немає сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Годжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

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