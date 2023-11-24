Експерт пояснив підґрунтя недавнього візиту голови Пентагону до Києва

Цілком ймовірно, керівник Пентагону Ллойд Остін обговорював у Києві прискорення процесу з надання Україні F-16.

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Остін, Загородній / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Цілком ймовірно, керівник Пентагону Ллойд Остін під час свого недавнього візиту до Києва обговорював з керівником Міноборони України Рустем Умеровим прискорення процесу з надання Україні F-16. Про це політичний і економічний експерт Тарас Загородній сказав у інтерв'ю Главреду.

"Про підтримку в рамках того, що до цього вже обговорювалося [йшла бесіда Остіна з українськими чиновниками - Главред]. Я не думаю, що буде щось ширше. Можливо, Остін приїжджав для того, щоб познайомитися з новим міністром оборони. Швидше за все, може бути прискорення процесу з надання Україні F-16", ‒ сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Главреду Тараса Загороднього:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Допомога США Україні

Нагадаємо, Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні і Ізраїлю. Законопроєкт спікера Майка Джонсона був прийнятий, щоб запобігти "шатдаун".

Незважаючи на думку адміністрації Байдена і українського уряду про вкрай важливий приплив зброї, військова допомога Вашингтона стала під сумніви. Конгрес зможе завершити переговори і прийняти рішення про новий пакет допомоги не раніше середини грудня.

Також під час приїзду до Києва міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні далекобійне озброєння і артснаряди "принаймні, протягом деякого часу".

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