Путін зібрався довго воювати і поміняв тактику: Данілов назвав мету Кремля

Кремль ставить перед собою "завдання" знищення державності України. Москва через відсутність успіхів на фронті змінила тактику з короткострокової війни на тривалу, а сам російський директор Володимир Путін хотів би перечекати невигідні обставини на зовнішньополітичній арені. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
У своїй колонці на Українській правді він написав, що Москва через провали своїх окупантів на фронті вирішила поміняти тактику війни з короткострокової на тривалу.
За словами чиновника, росіяни зробили ставку на "тактику удава" – вони хочуть поступово, але системно дестабілізувати Україну, чинити на неї системний тиск, щоб "знищити" державність. Сам Путін зібрався воювати в довгу.
"Тому він може перечекати невигідні для нього зовнішні обставини, але подібних "безсмертних" історія бачила багато – одні мочилися під себе на дачі в Кунцево, інших вішали на ешафотах", – підкреслив Олексій Данилов.
Війна Росії проти України
Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають аналітики Німецького товариства зовнішньої політики (dgap). Згідно з їхніми висновками, Росія може відновити свої військові можливості і напасти на країни Балтії.
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