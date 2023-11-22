Путін зібрався довго воювати і поміняв тактику: Данілов назвав мету Кремля

Агресор Росія вирішила застосувати проти України так звану тактику удава, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Путін хоче перечекати невигідну для себе ситуацію на міжнародній арені - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО, скріншот YouTube

Кремль ставить перед собою "завдання" знищення державності України. Москва через відсутність успіхів на фронті змінила тактику з короткострокової війни на тривалу, а сам російський директор Володимир Путін хотів би перечекати невигідні обставини на зовнішньополітичній арені. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своїй колонці на Українській правді він написав, що Москва через провали своїх окупантів на фронті вирішила поміняти тактику війни з короткострокової на тривалу.

За словами чиновника, росіяни зробили ставку на "тактику удава" – вони хочуть поступово, але системно дестабілізувати Україну, чинити на неї системний тиск, щоб "знищити" державність. Сам Путін зібрався воювати в довгу.

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"Тому він може перечекати невигідні для нього зовнішні обставини, але подібних "безсмертних" історія бачила багато – одні мочилися під себе на дачі в Кунцево, інших вішали на ешафотах", – підкреслив Олексій Данилов.

Війна Росії проти України

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