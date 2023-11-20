США пообіцяли Україні подальшу поставку зброї з деяким застереженням - WP

Вашингтон цікавиться стратегією ЗСУ на зимовий період.

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У США не можуть домовитися про фінансування майбутніх пакетів допомоги Україні / ua.depositphotos.com, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Під час сьогоднішнього приїзду до Києва міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні далекобійне озброєння і артснаряди "принаймні, протягом деякого часу".

На таке застереження глави Пентагону звернули увагу кореспонденти The Washington Post. В цілому, пише видання, візит Остіна повинен дати сигнал того, що конфлікт в Ізраїлі не підірве підтримку Америкою України.

Повідомляється, що українське військово-політичне керівництво все більше хвилюється, що увага громадськості різко перемкнулась на Ізраїль, а також перспектив спроби деякими політиками і країнами схилити Зеленського до "мирних переговорів" з Росією.

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Джерело WP в Пентагоні перед приїздом Остіна в Україну заявило, що Ізраїль і Україна стикаються з різними видами боротьби, хоча за деякою номенклатурою запитуваного урядами озброєння у США "є збіги".

США також чекають від зустрічі Остіна з високопоставленими українськими особами більше подробиць про стратегію ЗСУ на зимовий період.

Приїзд Остіна в Україну та підтримка США

Сьогодні, 20 листопада, до столиці України Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Пентагон у прес-релізі повідомив, що під час візиту Остін підкреслить постійну прихильність США надавати Україні допомогу з безпеки, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього військових сил України.

Приїзд Остіна відбувся на тлі фактичного розколу між законодавцями США щодо забезпечення подальшої підтримки України грошима і зброєю.

Після довгих "дебатів" між Білим домом і Конгресом останній все ж схвалив проект фінансування без допомоги України. Байден його підписав, щоб уникнути "шатдауна".

Разом з тим, за даними ЗМІ, Конгрес зможе схвалити нову допомогу для України в середині грудня. Прихильники України ведуть важку боротьбу.

Тим часом у ЗСУ закінчується паливо, зброя та боєприпаси. Тому Вашингтон перейшов на "дозоване" надання усіх наступних пакетів допомоги.

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