Експосол пояснив, чому Келлог не приїхав до Києва і чим це загрожує

Олег Шамшур вважає, що офіційна причина перенесення візиту правдоподібна, але є й інші.

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Погляд Келлога на Україну міг би стати основою для доповіді Трампу / Колаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

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Навіщо Келлог мав приїхати в Україну і чому це важливо

Як перенесення візиту вплине на позицію Трампа щодо війни в Україні

Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп бачить на посаді спецпредставника з питань України та Росії, відклав свій ознайомчий візит до Києва та інших європейських столиць. Поїздка, ймовірно, відбудеться вже після інавгурації нового очільника Білого дому. Колишній посол України в США (2006-2010) і Франції (2014-2020) Олег Шамшур пояснив, із чим може бути пов'язане перенесення поїздки Келлога.

"Наскільки я розумію, офіційною причиною називають проблеми зі здоров'ям. Це цілком можливо, адже людині 80 років, і це, безумовно, поважний вік. Однак, навіть якщо це правда, варто враховувати, що візит Келлога мав велике значення", - сказав ексдипломат в інтерв'ю Главреду.

За словами Шамшура, він мав оцінити ситуацію в Україні. Його погляд міг би стати основою для доповіді Дональду Трампу. Крім того, під час переговорів і контактів можна було б зрозуміти, на чому Трамп і його команда акцентуватимуть увагу, що буде в центрі їхніх пріоритетів.

"Цього, на жаль, не відбулося. Якщо виключити версію про надзвичайно серйозні проблеми зі здоров'ям Келлога, це може свідчити про те, що остаточна позиція Трампа та його команди ще не сформована. Про це Трамп сам зазначив під час інтерв'ю після візиту до Франції. Він говорив, що тільки формулює свою позицію", - пояснив колишній посол.

При цьому Шамшур вважає, що Україна все ж може вплинути на Трампа. Наприклад, використати провокаційну поведінку Путіна, щоб донести до обраного президента США, що війна з Росією має глобальне значення. А саме - є стримувальним фактором для Китаю та інших держав, які становлять загрозу для США.

"Однак варто зазначити, що те, що Трамп уже озвучив на конференціях та в інтерв'ю, виглядає як досить сформована частина його позиції. У короткостроковій перспективі навряд чи ці тези зміняться. І саме це викликає підстави для занепокоєння", - резюмував експосол.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олега Шамшура Главреду про заяви Трампа щодо України:

Плани Трампа щодо завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретну дату проведення переговорів він не уточнив.

Раніше стало відомо, що у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські чиновники створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня.

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Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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