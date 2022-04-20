Людей чавили танками, відрізали геніталії: відомий ведучий розповів про звірства окупантів РФ

Геннадій Попенко опинився в Іванкові / novynarnia.com

Відомий український телеведучий і актор Геннадій Попенко розповів про звірства російських окупантів в Київській області.

В інтерв'ю виданню Новинарня він повідомив, що під час вторгнення РФ опинився в окупованому Іванкові, де з дружиною, двома доньками і родичами ховалися в погребі.

Жителі Іванкова ховалися по підвалах, боялися виходити на вулицю. Орки могли вбити тільки за те, що хтось вийшов у двір, не щадили ні старих, ні дітей. Особливо дісталося поруч розташованим селам.

"У Катюжанці стояли кадирівці, мій сусід ходив туди пішки. Якось показував мені відео, яке тихенько зняв на телефон по дорозі в село: спалена "дев'ятка", в ній — спалені люди, застиглі в тій позі, в якій сиділи в машині. Вони лежали біля авто. Було ще й друге відео з тією ж машиною - сусід зняв його, коли повертався в Іванків. "Дев'ятку" переїхали танком, зробили з неї консервну бляшанку. А в одного із загиблих чоловіків російські солдати... вирізали геніталії. Людина померла, згоріла, лежить на узбіччі — мало було переїхати, потрібно було дістати ніж, приділити цьому час, вирізати геніталії мертвій людині", - розповів Попенко.

За його словами, ще один чоловік, що займається розведенням німецьких вівчарок, разом з сином на мікроавтобусі перевозив собак. Рашисти їх розстріляли з великого калібру. Батькові відстрелили ноги, і він помер на місці від втрати крові. Син дивом врятувався.

"Або місцевий лікар на медичній машині. Вона везла поранену людину в Іванків з якогось села — цю машину теж розстріляли, і ніхто не залишився живий", — розповів Попенко.

/ novynarnia.com

Він додав, що люди вражали героїчними вчинками в боротьбі з окупантами, ділилися продуктами, але були і місцеві зрадники і мародери.

Після звільнення Іванкова Геннадій з дружиною залишився тут, займається волонтерством. Каже, тут він потрібніший.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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