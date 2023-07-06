УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ексдепутат Держдуми пояснив, як на плани Путіна впливає його оточення

Дмитро Відоменко
6 липня 2023, 01:35
22
За даними Пономарьова, в оточенні Путіна шалених фанатів "російської величі та імперства" за типом секретаря Радбезу Миколи Патрушева не так багато.
Путін, Пономарьов
Ілля Пономарьов вважає, що оточення Путіна має на нього обмежений вплив / колаж скріншот YouTube, Главред

Оточення російського диктатора Володимира Путіна - в першу чергу його друзі, яких він зробив олігархами ‒ навряд чи роблять на нього сильний вплив в розрізі агресивних планів. Про це заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

"Перш за все, я не впевнений, що Ілля Ковальчук умовив Путіна на повномасштабну війну. Ковальчук, звичайно, міг грати в цьому сенсі негативну роль, підкидаючи Путіну різні псевдоісторичні книжечки, але у мене немає інформації про те, що він був центральною фігурою, яка спонукала Путіна на це", ‒ вважає він.

За даними Пономарьова, в оточенні Путіна шалених фанатів "російської величі та імперства" за типом секретаря Радбезу Миколи Патрушева не так багато.

"В оточенні Путіна є кілька диких людей, які живуть в уявному просторі на кшталт Патрушева і говорять публічно повну хрень. Але проблема в тому, що вони не тільки так говорять, але й так думають. А велика частина людей оцінює ситуацію більш тверезо, вважаючи, що кар'єрні міркування більш важливі, тому вони і грають всяку клоунаду", ‒ сказав він.

Пономарьов переконаний, що люті і неадекватні пропагандистські заяви Дмитра Медведєва ‒ частина його хитрого плану.

"Наприклад, за поведінкою Медведєва я бачу абсолютно осмислену клоунаду, а не божевілля. На мій погляд, він прикидається і чекає моменту, як Хрущов. Хрущов теж навколо Сталіна гопак танцював, але потім в потрібний момент вистрілив. Мені здається, такі настрої там зараз є домінуючими. Саме тому ми не повинні цього допустити і не допустимо", ‒ підсумував він.

Дивіться відео чату з Іллею Пономарьовим на Главреді:

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський сказав, що війна триватиме до тих пір, поки Україна не здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

За словами Зеленського, Москва повинна капітулювати і вивести свої окупаційні війська з територій української держави.

Керівник Міноборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту.

На його думку, українська армія не піде на територію Росії, а звільнятиме виключно свої землі.

Сенатор США Ліндсі Грем вважає, що Україна скоро покаже вражаючі можливості ЗСУ.

Як вважає політик, українські війська вже в поточному році відкинуть російських окупантів і повернуть під свій контроль стратегічно важливі позиції.

Інші новини:

Володимир Путін Ілля Пономарьов Микола Патрушев війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Вийти вже не можуть": ЗСУ взяли в пастку окупантів у Бахмуті

"Вийти вже не можуть": ЗСУ взяли в пастку окупантів у Бахмуті

23:34 Україна
Зеленський "вдарив" потужними санкціями по олігархам Путіна

Зеленський "вдарив" потужними санкціями по олігархам Путіна

22:53 Україна
"Чоловік загинув у гаражі": РФ атакувала Херсонщину, є загиблий і постраждалі

"Чоловік загинув у гаражі": РФ атакувала Херсонщину, є загиблий і постраждалі

22:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:05

Наполеонівські плани: чого домагався Бонапарт і що ця фраза значить зараз

01:35

Ексдепутат Держдуми пояснив, як на плани Путіна впливає його оточенняВідео

05 липня, середа
23:59

У окупантів трагедія: у Макіївці прилетіла нова "бавовна"Відео

23:34

"Вийти вже не можуть": ЗСУ взяли в пастку окупантів у Бахмуті

23:30

Юрій Нікітін показав, як зараз виглядає його 92-річна мама

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:57

Китай не візьме Далекий Схід і Сибір: Пономарьов пояснив ситуаціюВідео

22:53

Зеленський "вдарив" потужними санкціями по олігархам Путіна

22:39

Фіналіст Холостячки з Ксенією Мішиною став батьком

22:33

"Чоловік загинув у гаражі": РФ атакувала Херсонщину, є загиблий і постраждалі

Реклама
22:31

Що ніколи не робили 7 липня, щоб гроші не втратити: прикмети

22:03

"Це позорисько": росіяни обдурили всіх і поїхали на змагання від іншої країни

21:59

"Ворог має перевагу в озброєнні": в Міноборони розповіли про просування ЗСУ

21:21

Українцям підготували сюрприз: яким буде тариф на воду до кінця війни

21:05

Яку рибу найкраще смажити на мангалі: 5 найсмачніших

21:03

Бар, хамам і спортзал: у ЗМІ потрапили фото бронепоїзда ПутінаФото

20:58

Врятує від колорадського жука, попелиці та мурах: як застосувати дігтярне мило в саду

20:28

Як збільшаться ціни на паливо в Україні: у Кабміні зробили прогноз

20:02

Вибух у Шевченківському суді Києва: правопорушник загинув на місціФотоВідео

19:55

"Не будемо терпіти": Зеленський пригрозив за зачинені укриття

19:41

Відбили території: ЗСУ погнали окупантів на Бахмутському напрямкуВідео

Реклама
19:26

Злата Огневич поскаржилася на сусідів, які заявили на неї в поліцію

19:20

Єдина можливість Путіна врятуватися - передати владу наступникуПогляд

19:08

Кадиров зі своєю 60-тисячною армією воюватиме за незалежну Чечню - МаломужВідео

18:43

Ось це квітник: Марк Цукерберг показав всіх своїх жінок на одному фото

18:28

У Грузії різко відмовилися від консультацій з Україною щодо передачі Саакашвілі

18:22

Багато "швидких" і поліції: у Шевченківському суді Києва стався вибухФотоВідео

18:09

Шварцеггер розповів, як хотів "Термінатором 2" утерти носа Сталлоне

18:04

Чи можна зупинити машинку під час прання: 4 способи правильної екстреної зупинки

17:46

Як не забруднити руки буряком: три ідеальних способа

17:34

Пивна встає дибки, коли чує ім'я пса: чоловік повідав веселу історію

17:25

"Доводиться вигризати зубами": Подоляк розніс Захід за повільні постачання зброї

17:12

Суд виніс новий вирок блогерці Вороновій за зйомку роботи ППО: адвокат відмовився оскаржувати

17:00

Краще не ризикувати: 4 предмета, які не варто ставити в мікрохвильовку

17:00

Звинуватив США: Медведєв видав абсурдну заяву про "закінчення війни за кілька днів"Відео

16:45

В Україну мчить аномальне пекло: вдарить сильна спека

16:44

Як визначити, що перед вами неякісні суші: сушисти розкрили секрети

16:41

Валерій Маркус. Заява Піскуна про втрати - концентрат маячніВідеоблоги

16:40

РФ вивела частину військ із Запорізької АЕС упродовж останніх днів – Sky News

16:31

Путініст Лепс похвалився, що вже заплатив гроші за підбитий Leopard

16:26

Навіщо вони почали бити по похоронних процесіях і кафеПогляд

Реклама
16:15

Зеленський - про бунт Пригожина: половина Росії підтримала заколот ПВК Вагнер

16:05

Ніхто не встоїть від такої закуски: рулетики без духовки і зайвої метушні - рецепт

16:00

Ракета Storm Shadow в дії: у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту

15:57

Favbet Foundation разом із фондом Романа Зозулі передав ЗСУ черговий позашляховик

15:55

У клярі, борошні і навіть без нього: як правильно смажити рибу на сковороді

15:51

"Я в шоці": заплакана дружина Віктора Павліка розповіла про обстеження 2-річного сина

15:32

Потрібно всього 3 "порошки": майстер поділився прийомом для очищення раковиниВідео

15:24

Результат очевидний за 1 секунду: чим прибрати розводи на сантехніці

15:16

Нова кар'єра: чим зараз займається Вадим Олійник з гурту ДіО.фільм

15:12

У НАТО рік для рішення щодо України, у США до влади може прийти Трамп - Times

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти