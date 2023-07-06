Ексдепутат Держдуми пояснив, як на плани Путіна впливає його оточення

За даними Пономарьова, в оточенні Путіна шалених фанатів "російської величі та імперства" за типом секретаря Радбезу Миколи Патрушева не так багато.

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Ілля Пономарьов вважає, що оточення Путіна має на нього обмежений вплив / колаж скріншот YouTube, Главред

Оточення російського диктатора Володимира Путіна - в першу чергу його друзі, яких він зробив олігархами ‒ навряд чи роблять на нього сильний вплив в розрізі агресивних планів. Про це заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

"Перш за все, я не впевнений, що Ілля Ковальчук умовив Путіна на повномасштабну війну. Ковальчук, звичайно, міг грати в цьому сенсі негативну роль, підкидаючи Путіну різні псевдоісторичні книжечки, але у мене немає інформації про те, що він був центральною фігурою, яка спонукала Путіна на це", ‒ вважає він.

За даними Пономарьова, в оточенні Путіна шалених фанатів "російської величі та імперства" за типом секретаря Радбезу Миколи Патрушева не так багато.

"В оточенні Путіна є кілька диких людей, які живуть в уявному просторі на кшталт Патрушева і говорять публічно повну хрень. Але проблема в тому, що вони не тільки так говорять, але й так думають. А велика частина людей оцінює ситуацію більш тверезо, вважаючи, що кар'єрні міркування більш важливі, тому вони і грають всяку клоунаду", ‒ сказав він.

Пономарьов переконаний, що люті і неадекватні пропагандистські заяви Дмитра Медведєва ‒ частина його хитрого плану.

"Наприклад, за поведінкою Медведєва я бачу абсолютно осмислену клоунаду, а не божевілля. На мій погляд, він прикидається і чекає моменту, як Хрущов. Хрущов теж навколо Сталіна гопак танцював, але потім в потрібний момент вистрілив. Мені здається, такі настрої там зараз є домінуючими. Саме тому ми не повинні цього допустити і не допустимо", ‒ підсумував він.

Дивіться відео чату з Іллею Пономарьовим на Главреді:

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський сказав, що війна триватиме до тих пір, поки Україна не здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

За словами Зеленського, Москва повинна капітулювати і вивести свої окупаційні війська з територій української держави.

Керівник Міноборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту.

На його думку, українська армія не піде на територію Росії, а звільнятиме виключно свої землі.

Сенатор США Ліндсі Грем вважає, що Україна скоро покаже вражаючі можливості ЗСУ.

Як вважає політик, українські війська вже в поточному році відкинуть російських окупантів і повернуть під свій контроль стратегічно важливі позиції.

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