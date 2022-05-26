Екіпажі згоріли разом з технікою: ЗСУ знищили броньовики ворога

Бійці ЗСУ знищили кілька бойових броньованих машин ворога, а також екіпажі рашистів.
Бійці Збройних сил України знищили ще кілька одиниць техніки російських окупантів.
Про вдалі дії розповіли бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Вони знищили кілька бойових броньованих машин ворога, а також екіпажі рашистів.
"Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт", - написали бійці.
Раніше повідомлялося, що в результаті удару ЗСУ в районі Білогорівки Луганської області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.
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Автор: Олексій Тесля