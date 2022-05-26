Екіпажі згоріли разом з технікою: ЗСУ знищили броньовики ворога

Знищена техніка РФ / Facebook / 79AMBUA

Бійці Збройних сил України знищили ще кілька одиниць техніки російських окупантів.

Про вдалі дії розповіли бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Вони знищили кілька бойових броньованих машин ворога, а також екіпажі рашистів.

"Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт", - написали бійці.

/ Facebook/79AMBUA

/ Facebook/79AMBUA

/ Facebook/79AMBUA

Раніше повідомлялося, що в результаті удару ЗСУ в районі Білогорівки Луганської області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.

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