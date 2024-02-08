Екіпаж не вижив: в ЗСУ підтвердили знищення російського 'Алігатора'

7 лютого Сили оборони України на Авдіївському напрямку знищили з ПЗРК російський ударнирй вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.
"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку", - написав Тарнавський.
Крім того, він відзначив, що російські окупаційні війська зосередили свої головні наступальні зусилля на Оріхівському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках фронту.
Гелікоптер Ка-52
Ка - 52 "Алігатор" (згідно кодифікації НАТО — Hokum B) — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток гелікопера Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія.
Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно потужнішим, ніж більшість ударних гелікоптерів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км.
Вартість одного гелікотера Ка-52 становить близько 857 млн рублів (приблизно 12,5 млн доларів).
Скільки російської авіації було знищено
За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських військ в авіації з початку вторгнення в Україну, станом на ранок 8 лютого, склали:
- літаків – 332;
- гелікоптерів – 325;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7191.
Знищення російської авіації
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкрив деталі удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Росією Криму.
Він також прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що Сили оборони України знищили одночасно 26 вертольотів і 12 літаків росіян.
Увечері 14 січня 2024 року Повітряні Сили України знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та пошкодили повітряний командний пункт Іл-22-М.
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