"Їдьте додому в Саранськ": у Зеленського росіян попросили "на вихід" з Криму

Таміла Ташева / УНІАН

Захоплений РФ Крим повинні покинути росіяни, які незаконно приїхали туди, заявила постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Тимчасово окупований Росією півострів буде неодмінно звільнений Україною, підкреслила вона в ході брифінгу, який транслювався в Facebook Офісу президента.

При цьому представник президента в АРК звернулася до російських громадян, які незаконно приїхали і перебували в окупованому Криму.

"Так, в Криму тепло і дуже душевно. Але всі, хто незаконно приїхали на нашу територію, вже зараз просимо вас поїхати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ або звідки ви понаїхали. Їдьте, навіть коли зовсім не хочеться", - додала Ташева.

Підготовка деокупації Крима

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що анексований Росією ще вісім років тому Крим буде звільнений будь-яким шляхом, в тому числі військовим. Це розуміє в тому числі і світова спільнота.

30 серпня президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові. Він додав, що жителям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

У свою чергу Михайло Подоляк заявив, що Україна вже приступила до підготовки евакуаційних маршрутів для жителів анексованого Криму, хто захоче покинути півострів на час активної деокупації.

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