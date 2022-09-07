"Їдьте додому в Саранськ": у Зеленського росіян попросили "на вихід" з Криму

Таміла Ташева звернулася до російських громадян, які незаконно приїхали і перебували в окупованому Криму.
Захоплений РФ Крим повинні покинути росіяни, які незаконно приїхали туди, заявила постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.
Тимчасово окупований Росією півострів буде неодмінно звільнений Україною, підкреслила вона в ході брифінгу, який транслювався в Facebook Офісу президента.
При цьому представник президента в АРК звернулася до російських громадян, які незаконно приїхали і перебували в окупованому Криму.
"Так, в Криму тепло і дуже душевно. Але всі, хто незаконно приїхали на нашу територію, вже зараз просимо вас поїхати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ або звідки ви понаїхали. Їдьте, навіть коли зовсім не хочеться", - додала Ташева.
Підготовка деокупації Крима
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що анексований Росією ще вісім років тому Крим буде звільнений будь-яким шляхом, в тому числі військовим. Це розуміє в тому числі і світова спільнота.
30 серпня президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові. Він додав, що жителям варто передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.
У свою чергу Михайло Подоляк заявив, що Україна вже приступила до підготовки евакуаційних маршрутів для жителів анексованого Криму, хто захоче покинути півострів на час активної деокупації.
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Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським. Україна і низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – ввели санкції.