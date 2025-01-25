Єдиний випадок: кого з інвалідів можуть призвати до армії - пояснення

Людина з інвалідністю однієї з груп може потрапити до армії.

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Чому інвалідність не завжди рятує від мобілізації / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові відповіді на питання:

У яких випадках чоловік із інвалідністю може бути мобілізований

Як інваліду уникнути помилкової мобілізації

Чоловіки з інвалідністю мають законне право на відстрочку від мобілізації, зокрема й під час воєнного стану. Проте існують обставини, за яких такі особи можуть бути залучені до служби, пояснює Уніан.

Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю?

В Україні заборонено мобілізувати осіб із встановленою інвалідністю, незалежно від її групи. Якщо інвалідність підтверджена офіційно та оформлена відстрочка, то мобілізація такої особи неможлива.

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Втім, людина з інвалідністю третьої групи може потрапити до армії за умови, якщо вона добровільно уклала контракт, а її стан здоров’я не перешкоджає виконанню військових обов’язків. Це єдиний випадок, коли чоловіки з інвалідністю можуть проходити службу.

Закон про мобілізацію / фото: Главред

Чи обов’язково йти до військкомату з інвалідністю?

Громадяни, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, зобов’язані пройти переогляд і підтвердити діагноз. Але є винятки, за яких ця процедура не є обов’язковою.

Не потрібно проходити перекомісію, якщо інвалідність пов’язана із:

втратою стопи, кисті, кінцівки або парного органу;

зміною групи інвалідності;

психічними розладами, ДЦП, онкологією або порушенням розумового розвитку;

захворюваннями, отриманими під час військової служби.

Також не вимагається повторне обстеження у випадках, коли особа має інвалідність 1 групи, оскільки її встановлюють за важкими діагнозами, які практично неможливо сфальсифікувати.

Коли можливе залучення інваліда до служби?

Хоча закон забороняє мобілізувати інвалідів, існують ситуації, за яких це може статися:

Відсутність оформленої відстрочки. Інвалідність автоматично не означає звільнення від мобілізації – потрібно подавати документи до ТЦК або реєструватися в додатку "Резерв+", щоб отримати офіційну відстрочку. Якщо цього не зроблено, особа може бути мобілізована.

Інвалідність автоматично не означає звільнення від мобілізації – потрібно подавати документи до ТЦК або реєструватися в додатку "Резерв+", щоб отримати офіційну відстрочку. Якщо цього не зроблено, особа може бути мобілізована. Непідтверджена інвалідність. Заміна МСЕК на лікарсько-експертні групи призвела до випадків, коли під час переогляду інвалідність не підтверджують. У такій ситуації чоловік втрачає свій статус і підлягає мобілізації.

Це формально не суперечить закону, адже без підтвердженої інвалідності та офіційної відстрочки особа вважається призовником.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як інформував Главред, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 315 нардепів.

Також розповідалося, кого не мобілізують з 1 лютого 2025 року. Згідно з українським законодавством, передусім із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є кілька категорій громадян, які звільняються від призову.

Окрім цього, раніше пояснювалось, які три категорії можуть призвати у 2025 році.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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