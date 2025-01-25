Єдиний випадок: кого з інвалідів можуть призвати до армії - пояснення

Ключові відповіді на питання:
- У яких випадках чоловік із інвалідністю може бути мобілізований
- Як інваліду уникнути помилкової мобілізації
Чоловіки з інвалідністю мають законне право на відстрочку від мобілізації, зокрема й під час воєнного стану. Проте існують обставини, за яких такі особи можуть бути залучені до служби, пояснює Уніан.
Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю?
В Україні заборонено мобілізувати осіб із встановленою інвалідністю, незалежно від її групи. Якщо інвалідність підтверджена офіційно та оформлена відстрочка, то мобілізація такої особи неможлива.
Втім, людина з інвалідністю третьої групи може потрапити до армії за умови, якщо вона добровільно уклала контракт, а її стан здоров’я не перешкоджає виконанню військових обов’язків. Це єдиний випадок, коли чоловіки з інвалідністю можуть проходити службу.
Чи обов’язково йти до військкомату з інвалідністю?
Громадяни, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, зобов’язані пройти переогляд і підтвердити діагноз. Але є винятки, за яких ця процедура не є обов’язковою.
Не потрібно проходити перекомісію, якщо інвалідність пов’язана із:
- втратою стопи, кисті, кінцівки або парного органу;
- зміною групи інвалідності;
- психічними розладами, ДЦП, онкологією або порушенням розумового розвитку;
- захворюваннями, отриманими під час військової служби.
Також не вимагається повторне обстеження у випадках, коли особа має інвалідність 1 групи, оскільки її встановлюють за важкими діагнозами, які практично неможливо сфальсифікувати.
Коли можливе залучення інваліда до служби?
Хоча закон забороняє мобілізувати інвалідів, існують ситуації, за яких це може статися:
- Відсутність оформленої відстрочки. Інвалідність автоматично не означає звільнення від мобілізації – потрібно подавати документи до ТЦК або реєструватися в додатку "Резерв+", щоб отримати офіційну відстрочку. Якщо цього не зроблено, особа може бути мобілізована.
- Непідтверджена інвалідність. Заміна МСЕК на лікарсько-експертні групи призвела до випадків, коли під час переогляду інвалідність не підтверджують. У такій ситуації чоловік втрачає свій статус і підлягає мобілізації.
Це формально не суперечить закону, адже без підтвердженої інвалідності та офіційної відстрочки особа вважається призовником.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, як інформував Главред, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 315 нардепів.
Також розповідалося, кого не мобілізують з 1 лютого 2025 року. Згідно з українським законодавством, передусім із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є кілька категорій громадян, які звільняються від призову.
Окрім цього, раніше пояснювалось, які три категорії можуть призвати у 2025 році.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
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