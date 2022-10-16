"Їде непідготовлене м'ясище": офіцери РФ в паніці через "чмобіків" і зеків-"вагнерівців"

Офіцери РФ панікують через становище на фронті / Reuters, УНІАН

Офіцер окупаційної армії РФ скаржаться на катастрофічні умови свого перебування в Україні та низьку якість поповнення.

"Тут вже всі обурюються. Підкріплення-то не приходить. Тут нічо немає, тут від ззаду дерева, там ні світла, ні води – один колодязь. Живеш, як в кам'яному столітті. Ні Інтернету, нічо. Я навіть новин не знаю, що в Росії відбувається взагалі. А тих, які наберуть, це просто зараз поїде непідготовлене м'ясище сюди", - каже російський військовий в радіоперехопленні, який публікує Головне управління розвідки Міноборони.

Він також повідомив про те, що серед поповнення – ув'язнені з "важкими" термінами, яких завербували в ПВК Вагнера.

"Вагнер" привезли, вони всі тюремники з важкими термінами. Їх хочуть зараз пустити вперед. Тут вже нас лякають термінами тюремними за залишення позицій. Тому що мінами нас закидають з 8 ранку і до 6 вечора", - поскаржився окупант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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