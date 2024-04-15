Два надважливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

На засіданні обговорили питання щодо ситуації на фронті, а також захист об'єктів енергетики.

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Зеленський провів засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ДТЕК

Президент України Володимир Зеленський провів надважливе засідання Ставки. На засіданні обговорили питання, які пов'язані з фронтом та енергетикою. Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, наших оборонних потреб і наших майбутніх дій. Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони", - йдеться у повідомленні.

Щодо енергетики, то на Ставці обговорили питання захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів, окремо обговорювали питання захисту критичної інфраструктури у прифронтових та прикордонних регіонах.

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"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання", - сказав Зеленський.

Президент закликав західних партнерів допомогти Україні так, як це відбулося із атакою на Ізраїль, який не є членом НАТО.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Удари окупантів по енергосистемі України – останні новини

Раніше повідомлялося, що російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом у ніч на 11 квітня. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Після цього у Defense Express повідомили, що Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС.

У Центренерго розповіли, чи можна відновити Трипільську ТЕС. Відновити станцію можна, але з урахуванням постійних атак на українську енергосистему це марно, допоки в України не буде сучасних засобів протиповітряної оборони, заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

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