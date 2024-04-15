Два надважливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів надважливе засідання Ставки. На засіданні обговорили питання, які пов'язані з фронтом та енергетикою. Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.
"Доповідь Головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, наших оборонних потреб і наших майбутніх дій. Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони", - йдеться у повідомленні.
Щодо енергетики, то на Ставці обговорили питання захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів, окремо обговорювали питання захисту критичної інфраструктури у прифронтових та прикордонних регіонах.
"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання", - сказав Зеленський.
Президент закликав західних партнерів допомогти Україні так, як це відбулося із атакою на Ізраїль, який не є членом НАТО.
Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?
Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.
Удари окупантів по енергосистемі України – останні новини
Раніше повідомлялося, що російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом у ніч на 11 квітня. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.
Після цього у Defense Express повідомили, що Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС.
У Центренерго розповіли, чи можна відновити Трипільську ТЕС. Відновити станцію можна, але з урахуванням постійних атак на українську енергосистему це марно, допоки в України не буде сучасних засобів протиповітряної оборони, заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.
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