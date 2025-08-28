"Чудовий ранок": сестра Єфросиніної опублікувала дике фото в день обстрілу Києва РФ

Коротко:
Колишня невістка Віктора Ющенка - Ліза Ющенко, яка мешкає в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, в день кривавої атаки Росією на столицю України, виклала дикий мем.
На своїй сторінці в Instagram Ющенко, яка живе з московським бізнесменом разом зі своїми дітьми, опублікувала картинку, на якій такий напис: "Загалом ранок чудовий, але я про всяк випадок стресанув".
Цей мем сестра Єфросиніної виклала в ранок, коли в Києві вже 13 загиблих, серед яких троє дітей, яких вбила Росія, в якій вона щасливо живе.
Позиція Лізи Ющенко про війну
Ющенко мовчить про те, що Росія напала на Україну і вбиває мирних громадян практично щодня. Вона демонструє безтурботне життя, розважаючись під музику виконавців, відомих своїми українофобськими поглядами і рівнем інтелекту, а також тусується разом зі своєю дочкою, яку вона народила від сина колишнього президента України Віктора Ющенка.
Зазначимо, український ведучий Слава Дьомін у своєму шоу розкритикував Лізу Ющенко за малодушність, протиставляючи її мовчання і життя в країні-окупанті масштабній благодійній діяльності Маші Єфросиніної. За це він нагородив Лізу образливим званням.
Раніше також стало відомо про те, що колишню невістку експрезидента України Віктора Ющенка та сестру-мовчуню телеведучої Маші Єфросиніної, розвели шахраї на 10 млн рублів (близько 5 000 000 гривень) у терористичній Москві.
Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.
