РФ запустила по Україні 629 дронів і ракет: є "прильоти" на 13 локаціях

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей.

У ЗС ЗСУ розповіли про ракетний удар РФ 28 серпня 2025 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу

589 повітряних цілей було збито/придушено

Зафіксовано "прильоти" на 13 локаціях

У ніч на 28 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, армія РФ застосувала проти України:

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

20 крилатих ракет Х-101.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/пригнічено 589 повітряних цілей:

563 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Що відомо про "прильоти"

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

"Чергова жорстока атака росії, чергові жертви серед мирного населення, серед загиблих - діти. Висловлюємо щирі співчуття близьким, які втратили рідних. Російські військові злочинці обов'язково будуть покарані", - додали в Повітряних силах.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Масований удар РФ по Україні - головне

Як писав Главред, у ніч на 28 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. Подробиці читайте в матеріалі: Масований удар РФ по Києву: загинули діти, зруйновано житлові будинки.

У Києві ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Десять людей загинули, зокрема й дитина. Десятки людей дістали поранення. Рятувальна операція триває.

Крім того, під ворожою атакою опинилися Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Атака дронів тривала понад 11 годин 30 хвилин - з 19:30 27 серпня. Ракетна атака тривала 3 години 5 хвилин - з 02:58 по 06:03.

У Київській області є руйнування, постраждала одна людина.

У Запоріжжі російська окупаційна армія атакувала підприємство.

У Вінницькій області РФ атакувала критичну інфраструктуру регіону. Унаслідок влучання в об'єкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Крім того, армія РФ завдала удару по парку поїздів "Укрзалізниці". Спалахнула пожежа, пошкоджено рухомий склад.

Дивіться відео - Київ приходить до тями після ворожої атаки:

