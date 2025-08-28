У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталі

Російські окупанти атакували столицю десятками ракет та сотнями дронів.

Що відомо:

Київ був під атакою крилатих ракет та дронів

Ворог бив по житлових будинках

Внаслідок атаки кількість загиблих зросла щонайменше до 14-ти.

У Києві різко зросла кількість загиблих внаслідок ракетно-дронових ударів по столиці. Нині відомо вже про 13 загиблих, серед яких троє - діти. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців зруйнованої багатоповерхівки. Під завалами ще є люди.

"Станом на 10:55 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, 1 - у Шевченківському ... Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими", - зазначив Клименко.

Загиблим дітям було 2, 14 та 17 років. Тіло однієї загиблої дитини знайшли під завалами, двоє інших діток померли у лікарні від надскладних травм.

"На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", - додав він.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що це була одна з найбільших атак за останній час. Росіяни спрямували на українських дітей сотні дронів та десятки ракет.

"Частина ракет та камікадзе-дронів влучила у житлові будинки. Важко пояснити мету - руйнувати мирне місто. Одне пояснення - поширити депресію серед українців, зламати волю до боротьби, іншого пояснення я не бачу. Зараз ми робимо все, щоб усунути наслідки цієї жахливої ночі. Понад 100 будинків було зруйновано, говоримо зараз про десятки загиблих, десятки поранених. На жаль, ця кількість лише збільшується", - сказав Кличко.

У Нацполіції згодом уточнили, вже відомо про 14 загиблих людей. Ще 38 людей постраждали. Аварійно-рятувальні роботи тривають на 5 локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголосив на тому, що Путін намагається показати свою "непереможність" ракетними ударами, коли окупанти програють на фронті.

"Коли на фронті у росіян не виходить, жодна поставлена Путіним мета не була досягнута завдяки професійності Сил оборони України, вони одразу бʼють по цивільних. Ублюдки, звичайні ублюдки", - написав Коваленко.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, станом на 12:19 відомо про 15 загиблих, з яких 4 - діти.

"У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих - 10 дітей. Уточнюємо", - написав він.

Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Наслідки атаки також зафіксовано на понад 20 локаціях у різних районах.

Речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев‘ятеро людей. За її словами, наразі невідомо, чи перебували ці люди у будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Відомо, що загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

