У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталі

Ангеліна Підвисоцька
28 серпня 2025, 11:34оновлено 28 серпня, 12:38
Російські окупанти атакували столицю десятками ракет та сотнями дронів.
У Києві зросла кількість загиблих / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • Київ був під атакою крилатих ракет та дронів
  • Ворог бив по житлових будинках
  • Внаслідок атаки кількість загиблих зросла щонайменше до 14-ти.

У Києві різко зросла кількість загиблих внаслідок ракетно-дронових ударів по столиці. Нині відомо вже про 13 загиблих, серед яких троє - діти. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців зруйнованої багатоповерхівки. Під завалами ще є люди.

"Станом на 10:55 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, 1 - у Шевченківському ... Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими", - зазначив Клименко.

Загиблим дітям було 2, 14 та 17 років. Тіло однієї загиблої дитини знайшли під завалами, двоє інших діток померли у лікарні від надскладних травм.

"На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", - додав він.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що це була одна з найбільших атак за останній час. Росіяни спрямували на українських дітей сотні дронів та десятки ракет.

"Частина ракет та камікадзе-дронів влучила у житлові будинки. Важко пояснити мету - руйнувати мирне місто. Одне пояснення - поширити депресію серед українців, зламати волю до боротьби, іншого пояснення я не бачу. Зараз ми робимо все, щоб усунути наслідки цієї жахливої ночі. Понад 100 будинків було зруйновано, говоримо зараз про десятки загиблих, десятки поранених. На жаль, ця кількість лише збільшується", - сказав Кличко.

Дивіться відео про атаку на Київ:

У Нацполіції згодом уточнили, вже відомо про 14 загиблих людей. Ще 38 людей постраждали. Аварійно-рятувальні роботи тривають на 5 локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах.

Дивіться відео про удари по Києву:

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголосив на тому, що Путін намагається показати свою "непереможність" ракетними ударами, коли окупанти програють на фронті.

"Коли на фронті у росіян не виходить, жодна поставлена Путіним мета не була досягнута завдяки професійності Сил оборони України, вони одразу бʼють по цивільних. Ублюдки, звичайні ублюдки", - написав Коваленко.

Дивіться відео про атаку на Київ:

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко наголосив, станом на 12:19 відомо про 15 загиблих, з яких 4 - діти.

"У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих - 10 дітей. Уточнюємо", - написав він.

Удари Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Наслідки атаки також зафіксовано на понад 20 локаціях у різних районах.

Речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев‘ятеро людей. За її словами, наразі невідомо, чи перебували ці люди у будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Відомо, що загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

12:50Синоптик
Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

12:27Війна
Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета Фламінго

Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета Фламінго

11:54Війна
Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішення

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішення

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

13:12

Китайський гороскоп на завтра 29 серпня: Кроликам - сум, Коням - образи

13:08

З перерізаним горлом п'ять діб повз до позицій ЗСУ: військовий дивом пережив полон

13:06

Фотографічна схожість: Джанабаєва засвітила крихітку-доньку від Меладзе

12:50

Літо вирішило про себе нагадати: дата, коли в Україні влупить спека до +35

12:49

Послав матом: співак Шнуров відмовився віддати 50 мільйонів армії РФ

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
12:40

Небезпечніше, ніж здається: чим загрожує звичка пити із садового шланга

12:36

"Чудовий ранок": сестра Єфросиніної опублікувала дике фото в день обстрілу Києва РФ

12:27

Потужні удари по РЛС і борту: воїни ГУР атакували ракетний корабель РФ біля Криму

12:02

Унаслідок атаки РФ на Київ постраждав офіс редакції Української правди

11:59

Тепер їх не побачиш: старовинні речі, які колись були у кожній хаті

11:54

Може підштовхнути Путіна до миру: на що здатна українська ракета Фламінго

11:51

Не так, як очікувалося: в Україні за лічені місяці підвищать мінімальну зарплату

11:34

У Києві різко зросла кількість загиблих, багато людей під завалами: моторошні деталі

11:20

Не зовсім як у казці: нареченого Тейлор Свіфт змусили зробити їй пропозицію

11:15

Удар по НПЗ та важливих об'єктах РФ: в Генштабі розповіли про зухвалу операцію

11:03

Путін живе у мріях: ЗМІ дізналися, чи хоче диктатор закінчити війну в Україні

11:00

Передумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко

10:47

З весілля на фронт: Камалія розкрила, хто з найрідніших їде на передову

10:21

Угорщина готова переглянути блокаду членства України в ЄС: названо умову

10:09

"Серце розривається": як українські знаменитості пережили атаку на Київ

10:03

РФ прицільно атакувала залізницю: оголошено про затримку низки поїздів

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 серпня (оновлюється)

09:54

В України з'явилися козирі: політолог пояснив, чому Путін не виграє війну

09:51

РФ запустила по Україні 629 дронів і ракет: є "прильоти" на 13 локаціях

09:33

Китайський гороскоп на вересень: Тиграм - зміни, Коням - фатальна зустріч

09:22

Гороскоп на завтра 29 серпня: Ракам - несподіваний подарунок, Рибам - труднощі

09:16

Невідомі дрони завітали в гості: в Росії палають одні з найбільших НПЗ

09:09

Ще один удар: путініст Філіп Кіркоров повідомив про страшне горе в сім'ї

08:24

Світ має реагувати на смерті дітей: Зеленський не стримав емоцій після удару РФ

08:23

Ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки в Києві, під завалами люди: що відомо

08:10

Карта Deep State онлайн за 28 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Під удар РФ потрапили п'ять міст і три області: усі подробиці нічної атаки на Україну

07:10

Чим відрізняються два собаки: усі відмінності потрібно знайти за 21 секунду

06:56

Масований удар РФ по Києву: загинули діти, зруйновано житлові будинки

06:10

Які гарантії безпеки може отримати Україна?

06:10

Польська ненависть відправляє їх шляхом Орбана?

05:00

Шлях достатку відкриється для чотирьох знаків зодіаку 28 серпня: хто в списку

04:32

Гороскоп на вересень 2025 для Риб: кохання, зміни та нові цілі

04:20

Рій "Шахедів", балістика та "Кинжали": ворог масовано атакує Київ

04:03

Чому шпаргалка — не про списування: історик розкрив справжнє походження слова

03:15

Всесвіт на їхньому боці: у вересні неабияк пощастить трьом знакам зодіаку

02:36

Чотири суворі заборони: якими справами не можна займатися 28 серпня, прикмети

02:28

За крок до нової форми життя: вчені "відшліфували" ген і зробили неможливе

02:09

"Мова не про Донеччину": військовий розкрив, коли війна може реально закінчитися

02:00

Співзасновник Apple з українським корінням Стів Возняк їде в РФ - ЗМІ

01:23

Які люди мають мислення мільйонера: астрологи назвали ТОП-5 знаків зодіаку

01:08

Здогадуються одиниці: для чого потрібний малопомінтий ґудзик на паску безпеки

00:54

Мозгова вперше розповіла про зраду Пономарьову і домашнє насильство: "Я вже не терпіла"

27 серпня, середа
23:56

Ніяк не заспокоїться: Орбан придумав новий план, щоб "насолити" Україні

23:32

Спадкоємець Майкла Джексона оголосив про заручини - подробиці

