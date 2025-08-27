Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед".

Україна під атакою шахедів / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ атакувала Україну "Шахедами"

У Києві зафіксоване падіння безпілотника

Під ударами були Дніпро та Запоріжжя

Російські окупанти запустили "Шахеди" з багатьох пускових точок. Ворожі дрони націлилися на великі міста України.

Атака на Київ

Повітряну тривогу оголосили навіть у Києві. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попереджає про небезпеку.

"Тривога в Києві через загрозу ворожих БпЛА. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до відбою!" - зазначив Ткаченко.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що ворожі дрони підлітають до Києва з боку Броварів.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на лівому березі столиці вже працюють сили ППО.

"Перебувайте в укриттях!" - написав він.

У Мережі вже розлетілося відео з киянами, які готуються ночувати в метро через повітряну атаку.

Дивіться відео з київського метро:

РФ атакувала Київ Шахедами / фото: скріншот

Ткаченко зазначив, що у Святошинському районі Києва упав цілий безпілотник.

"Попередньо без пошкоджень та постраждалих. На місце прямують служби", - написав він.

Кличко додав, що цей дрон упав у двір дев'ятиповерхового житлового будинку. Вибуху після падіння не було.

Атака на Україну

Вибухи у Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав жителів регіону про наліт ворожих безпілотників. "Шахеди" летіли також у напрямку Запоріжжя.

"Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров.

Місцеві моніторингові канали повідомили про звуки вибухів.

Після цього Федоров попередив про загрозу ударів керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.

Атака на Дніпро

Під час повітряної тривоги у Дніпрі було чути звуки "Шахедів". Місцеві моніторингові канали попереджали про небезпеку.

У місті було чутно потужні вибухи. Згодом стало відомо, що сили ППО знищили ворожий дрон.

Пізніше у Дніпрі пролунали повторні вибухи.

