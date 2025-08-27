Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

Ангеліна Підвисоцька
27 серпня 2025, 21:41оновлено 27 серпня, 23:07
1802
Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед".
Безпілотник, Шахід, ЗСУ
Україна під атакою шахедів / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну "Шахедами"
  • У Києві зафіксоване падіння безпілотника
  • Під ударами були Дніпро та Запоріжжя

Російські окупанти запустили "Шахеди" з багатьох пускових точок. Ворожі дрони націлилися на великі міста України.

Атака на Київ

Повітряну тривогу оголосили навіть у Києві. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попереджає про небезпеку.

відео дня

"Тривога в Києві через загрозу ворожих БпЛА. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до відбою!" - зазначив Ткаченко.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що ворожі дрони підлітають до Києва з боку Броварів.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на лівому березі столиці вже працюють сили ППО.

"Перебувайте в укриттях!" - написав він.

У Мережі вже розлетілося відео з киянами, які готуються ночувати в метро через повітряну атаку.

Дивіться відео з київського метро:

напад на Київ
РФ атакувала Київ Шахедами / фото: скріншот

Ткаченко зазначив, що у Святошинському районі Києва упав цілий безпілотник.

"Попередньо без пошкоджень та постраждалих. На місце прямують служби", - написав він.

Кличко додав, що цей дрон упав у двір дев'ятиповерхового житлового будинку. Вибуху після падіння не було.

Атака на Україну

Вибухи у Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав жителів регіону про наліт ворожих безпілотників. "Шахеди" летіли також у напрямку Запоріжжя.

"Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров.

Місцеві моніторингові канали повідомили про звуки вибухів.

Після цього Федоров попередив про загрозу ударів керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.

Атака на Дніпро

Під час повітряної тривоги у Дніпрі було чути звуки "Шахедів". Місцеві моніторингові канали попереджали про небезпеку.

У місті було чутно потужні вибухи. Згодом стало відомо, що сили ППО знищили ворожий дрон.

Пізніше у Дніпрі пролунали повторні вибухи.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше Главред писав, що Росія почала атакувати Україну реактивними дронами типу "Шахед", для збиття яких доведеться використовувати дорогі зенітні ракети, оскільки альтернативи їм немає.

Стало раніше відомо, що російський Центр безпілотних систем "Рубікон" взяв на озброєння безпілотні ударні катери, що може завдати значної шкоди Україні.

Як повідомлялося, аналітики ISW вже повідомляли, що Росія, ймовірно, надалі дедалі активніше покладатиметься на модифіковані далекобійні дрони для атак по пріоритетних цілях в Україні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва новини Дніпра війна в Україні новини Запоріжжя вторгнення Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

22:22Війна
Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакою

21:41Україна
900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:35Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

Останні новини

23:24

У віцемера Павлишина, син якого забив пенсіонерку, виявили мільйонні статки та елітну нерухомість в Києві

22:22

Єрмак вирушає до Нью-Йорка із важливою місією: президент розповів деталі візиту

22:06

На Анну Трінчер напали під час концерту: "Це треш"Відео

21:41

Як правильно тримати повідець: якщо не знати, собака наражається на небезпеку

21:41

Лунають вибухи: Київ та інші великі міста під ворожою атакоюВідео

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
21:35

900 тисяч українців в Польщі втратять право на роботу та медицину - що сталось

21:31

Гороскоп на сьогодні 28 серпня: Овнам - чудова зустріч, Козорогам - збитки

21:31

"Ми познайомилися": Олена Мозгова розповіла правду про обраницю доньки

21:19

До побачення, надокучливі шкідники: як позбутися мурах раз і назавжди

Реклама
21:12

Не тільки княгині: що приховує життя єдиної української імператриці

20:58

Як приготувати звичайне куряче філе, щоб усі ахнули - відмінний рецептВідео

20:57

Буде рости не по дням, а по годинам: ТОП-10 кроків, як пришвидшити ріст волосся

20:56

Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

20:41

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

20:35

Де три відмінності між двома котами: лише "геній головоломок" їх знайде за 27 секунд

20:14

В Україні помітили екзотичну пташку: куди прилетіли пернаті неймовірної краси

19:56

Як зрозуміти, що чоловік таємно закоханий у вас: 4 неочевидні сигнали психологів

19:53

"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

19:44

На що вказує великий палець - вчені розкрили його зв’язок із розміром мозку

19:44

В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

Реклама
19:23

Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

19:11

Путін готує пастку на зустріч із Зеленським - чим закінчаться переговориВідео

19:10

Поки США мріють про завершення війни в 2025 році, Путін готує новий ударПогляд

18:55

Дадуть врожай уже за місяць: що можна посіяти або посадити у вересніВідео

18:37

Ексдружина футболіста Пятова похвалилася ідеальним чоловіком

18:33

Чому коти так люблять пити воду з крана: цікаве пояснення ветеринара

18:25

Україна може перемоги Росію у війні - бійці ГУР назвали єдиний дієвий метод

18:15

Грошей не взяв: Тополя розповів, яку послугу йому зробив Зеленський

17:52

Які цифри номерів телефонів "притягують" гроші та удачу: нумерологи пояснили

17:51

"Вони посперечалися на гроші": Бужинська розповіла правду про знайомство з чоловіком

17:45

Українцям загрожує "заморожування" пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

17:37

Каленюк з ЦПК називає наших воїнів "московськими гнидами", а сама переховує чоловіка від мобілізації, – військовий

17:28

Президент Азербайджану заявив про вторгнення Росії і окупацію країни - що сталось

17:24

Долар та євро різко впали: новий курс валют значно укріпив гривню

17:14

Прикутий до ліжка: ведучого "У світі тварин" Миколу Дроздова кинули доньки

16:55

Обвал ціни на 12%: вартість одного фрукту в Україні різко зменшилась

16:52

Виїжджати за кордон зможе ще одна категорія громадян: КМУ ухвалив важливе рішення

16:50

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

16:49

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

16:42

Чим відрізняються два хлопці: відмінності треба знайти всього за 27 секунд

Реклама
16:41

Росіяни зайшли в ще одну область України - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

16:28

Енріке Іглесіас стане батьком учетверте: хто народить йому дитину

16:25

Посівний календар на вересень 2025 року: що потрібно зробити в саду і на городі

16:22

Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

16:19

Один рух і "сліпі зони" зникнуть: що варто зробити водіям в автоВідео

15:53

Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

15:50

Сім'я Брюса Вілліса ухвалила важливе рішення

15:48

Куди відлітають лелеки: орнітолог пояснив, як птахи долають шлях до Африки

15:45

Чи визнають США Крим російським - політолог розкрив, чого чекати УкраїніВідео

15:31

"Це життя": Олена Мозгова розповіла про розставання з чоловікомВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти