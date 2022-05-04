Штурм орків під Донецьком і нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратами

ЗСУ відбили атаку окупантів / Фото Reuters

Російські війська намагаються наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

На Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6 загальновійськової армії Західного військового округу, 41 загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ Балтійського і Північного флотів. Тривають авіаційні удари та артобстріли по Харкову, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу і проводить наступальні дії в напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій українських військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулько.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Протягом дня на Лиманському напрямку противник робив безуспішні спроби закріпитися в населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху немає.

З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник обстрілює позиції українських військ практично вздовж всієї лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ та Гуляйполе.

Триває блокада і спроби знищення українських підрозділів в районі Азовсталі в Маріуполі. В окремих районах за підтримки авіації ворог відновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не досяг.

На Новопавлівському напрямку окупанти зробили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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