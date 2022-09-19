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Два брати загинули в різних місцях з різницею в три дні: трагічна історія закарпатських бійців

19 вересня 2022, 17:48

Старший брат воював і загинув під Донецьком, а молодший - під Херсоном. Їх поховали в рідному селі Тур'я Бистра під Ужгородом у Закарпатській області.

Свічка, ВСУ, бійці
Трагічна історія закарпатських бійців ЗСУ-Сергія та Віталія Грегорів / Колаж Фото Facebook, https://ua.depositphotos.com/

На фронті в боях з російськими окупантами з різницею всього в три дні загинули двоє братів із Закарпаття - Сергій та Віталій Грегори. Як повідомляє Оглядач, поховали вояків у їхньому рідному селі Тур'я Бистра під Ужгородом.

"Віталій і Сергій воювали на різних напрямках. Віталій загинув під Херсоном 9 вересня. Батько говорив, що вони підірвалися в БМП. Сергій загинув 11 вересня під Донецьком, він отримав смертельні осколкові поранення. Ще годину-дві був живий, але потім помер", – каже староста села Іван Кметич.

Перед смертю старший з братів, 41- річний Сергій, попросив, щоб його передали дружині - він хоче бути похованим в рідному селі (де прожив багато років і займався будівництвом). У нього також залишилася доросла дочка.

Молодший брат, 36-річний Віталій, жив в Ужгороді останні роки. І вже кілька років служив у ЗСУ за контрактом.

"Батько вирішив, що обох синів поховають поруч у рідному селі, де вони народилися і виросли", – розповідає Кметич.

Похорон

Сергія з Віталієм виховував батько, оскільки їхня мати померла багато років тому. У сім'ї було тільки двоє дітей, так що тепер батько залишився один, сумно підсумував староста.

Похорон
Похорон

Нагадаємо, раніше в боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, музикант-скрипаль та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

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