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Інші варіанти - програшні: як має закінчитись війна в Україні - Рустамзаде

Юрій Берендій
17 вересня 2024, 14:20
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Першим пунктом майбутніх переговорів про завершення війни в Україні має бути вступ України до НАТО, що нівелює загрозу нової агресії, зазначив аналітик.
Інші варіанти - програшні: як має закінчитись війна в Україні - Рустамзаде
Рустамзаде розповів, як має закінчитись війна в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Справедливим варіантом остаточного закінчення війни в Україні буде вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Про це на чаті на Главреді розповів військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.

За його словами, у випадку вступу України до НАТО нівелюється загроза нового нападу з боку РФ.

"Території - це справа компромісів. Я вважаю, що в разі завершення війни шляхом переговорів першим пунктом має бути входження України в НАТО", - вказує він.

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Аналітик підкреслює, що будь-який інший варіант, який не передбачає вступ до Альянсу, в середньо- та довгостроковій перспективі виявиться невигідним та програшним для України.

Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти накопичують сили для посилення наступальних операцій у Харківській області, зазначив командир підрозділу TERRA 3 ОШБр Микола Волохов із позивним "Абдулла".

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков повідомив, що 90% території Часового Яру знаходиться під контролем українських Сил оборони.

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що Росія прагне збільшити чисельність своїх збройних сил як частину довгострокової стратегії, яка виходить за рамки війни в Україні, з метою масштабних реформ для посилення потенціалу армії.

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війна в Україні Агіль Рустамзаде
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