Інші варіанти - програшні: як має закінчитись війна в Україні - Рустамзаде

Першим пунктом майбутніх переговорів про завершення війни в Україні має бути вступ України до НАТО, що нівелює загрозу нової агресії, зазначив аналітик.

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Рустамзаде розповів, як має закінчитись війна в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Справедливим варіантом остаточного закінчення війни в Україні буде вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Про це на чаті на Главреді розповів військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.

За його словами, у випадку вступу України до НАТО нівелюється загроза нового нападу з боку РФ.

"Території - це справа компромісів. Я вважаю, що в разі завершення війни шляхом переговорів першим пунктом має бути входження України в НАТО", - вказує він. відео дня

Аналітик підкреслює, що будь-який інший варіант, який не передбачає вступ до Альянсу, в середньо- та довгостроковій перспективі виявиться невигідним та програшним для України.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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