Дрон-камікадзе перервав пікнік окупантів: в пекло відправились два екіпажі росіян

Дрон-камікадзе перервав пікнік окупантів: в пекло відправили два екіпажі росіян / скріншот

Дрони-камікадзе Сил Спеціальних Операцій знищують російських окупантів. Після чергового "прильоту" було ліквідовано два екіпажі росіян.

Російські окупанти на одній з позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка, але звичне для росіян заняття було раптово перервано несподіваною атакою з повітря, повідомили Командуванні ССО ЗСУ.

Безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Весь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-вбивці.

"Дане відео вперше публікується на широку громадськість, але варто відзначити, що бойове застосування БПЛА-камікадзе є постійною практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками. Це хороший приклад того, як допомога іноземних партнерів разом з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", - повідомили військові.

Зазначимо, що бійці Збройних сил України успішно застосовують американські БПЛА Switchblade в боротьбі з російськими окупантами.

53-та окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про БПЛА Switchblade на своїй ділянці фронту і опублікувала відео удару.

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