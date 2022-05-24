Дрон-камікадзе перервав пікнік окупантів: в пекло відправились два екіпажі росіян

Застосування БПЛА-камікадзе є постійною практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками. Бійці показали ексклюзивні кадри.
Дрони-камікадзе Сил Спеціальних Операцій знищують російських окупантів. Після чергового "прильоту" було ліквідовано два екіпажі росіян.
Російські окупанти на одній з позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка, але звичне для росіян заняття було раптово перервано несподіваною атакою з повітря, повідомили Командуванні ССО ЗСУ.
Безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Весь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-вбивці.
"Дане відео вперше публікується на широку громадськість, але варто відзначити, що бойове застосування БПЛА-камікадзе є постійною практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками. Це хороший приклад того, як допомога іноземних партнерів разом з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", - повідомили військові.
Зазначимо, що бійці Збройних сил України успішно застосовують американські БПЛА Switchblade в боротьбі з російськими окупантами.
53-та окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про БПЛА Switchblade на своїй ділянці фронту і опублікувала відео удару.
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