Зібрали 80 тисяч солдат: ворог націлився на захоплення важливого міста - офіцер ЗСУ

За словами офіцера, росіяни на бахмутському напрямку сконцентрували 80 тисяч військовослужбовців для захоплення міста Часів Яр, що на Донеччині.

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Росіяни обрали ціль для нанесення основного удару на сході / Колаж Главред, фото: Оперативне командування "Північ", Генштаб ЗСУ

Окупанти не припиняють своїх спроб захоплення українських територій, особливо активно діють у Донецькій області, зосереджуючи увагу на напрямку міста Часів Яр. Про це повідомив офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі національного телемарафону.

Калашніков також зазначив, що в останні дні кількість ворожих атак на Бахмутському напрямку зменшилася. У районах Андріївки та Кліщіївки ворог використовував піхоту для штурму, але безуспішно. Зараз ворог перегруповується, але артилерія продовжує вогневу підтримку цілодобово.

Однак окупанти не зупинилися й планують продовжити наступ. За словами Калашнікова, основний удар росіяни спрямували на Часів Яр.

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"Вони будуть намагатися тиснути, просто тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили тут угруповання – на сьогодні воно складає 80 тисяч. Сюди вони кинули основні сили добровільного штурмового корпусу. Можемо сказати, що вони намагатимуться нас протиснути", – заявив Калашніков.

Він додав, що окупанти намагаються атакувати малими штурмовими піхотними групами. Однак вони не можуть пройти українські лінії оборони, тому ворог не має просувань, а лише зазнає чималих втрат.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оголосив про свій візит до зон відповідальності двох оперативно-стратегічних угруповань військ. Залужний провів кілька днів у зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" і "Одеса" разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою.

Речниця Наталія Гуменюк з Сил оборони півдня України повідомила, що російські окупанти зосередили свої сили на Кринках у Херсонській області та намагаються витіснити звідти українські війська.

Усім відомо, наскільки війна виснажила всіх українців, але найбільше вона впливає на тих, хто захищає нашу країну. Українським захисникам не вистачає боєприпасів, особливо в умовах чисельної переваги російських військ. Про це повідомив військовий експерт та старший науковий співробітник програми Росії і Євразії Фонду Карнегі Майкл Кофман.

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