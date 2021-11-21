У Києві хлопець, тікаючи від бійки, загинув під колесами авто

Хлопець помер миттєво / скріншот

У Києві на бульварі Перова сталася смертельна ДТП. Хлопець, нібито тікав від бійки, і потрапив під колеса авто. Він загинув.

Як повідомив Київ Оперативний, група молодих людей билася прямо посеред тротуару. Один з учасників почав тікати і раптово вибіг на дорогу, де випадково потрапив під колеса автомобіля Lexus.

Хлопець помер миттєво. "Швидка" тільки констатувала його смерть.

Від удару автомобіль перекинуло на дах.

Деталі ДТП з'ясовують фахівці.

Нагадаємо, у Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталося жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.

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