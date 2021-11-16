У залі Київради депутати влаштували бійку: ЗМІ дізналися причину

Владислав Трубіцин / Facebook / vladyslav.trubitsyn

В залі Київської міської ради сталася бійка, ймовірними учасниками якої були депутати Київради.

Депутат від фракції Слуга народу Владислав Трубіцин спробував влаштувати бійку, повідомляє Telegram-канал Прислуга і публікує відповідне відео.

Зазначається, що Трубіцин намагався вдарити свого колегу з фракції Єдність Ярослава Федоренка.

"Нам на пошту [email protected] кинули відео, де п'яний в мотлох депутат від Слуг Владик Трубіцин в колонній залі КМДА спочатку обіймається з головою фракції "слуг" Євгенією Кулебою, потім приревнував її до депутата від Єдності Ярика Федоренка і спробував вдарити останнього. Але градус алкоголю зробив своє, і все, що вийшло у п'яного Трубіцина, це збити з ніг колегу по фракції Женю Кулебу (між іншим дружина керівника МЗС)", – йдеться в підписі до відео.

На опублікованому відео зображені люди, що стоять біля столика. Вони випивають вміст келихів. Потім один з них спробував вдарити візаві але промахнувся, очевидно він був у стані сп'яніння. Після цього нападник впав і "опрокинув" даму, що стояла поруч.

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Раніше повідомлялося про те, що депутат Київської міської ради від фракції Голос Костянтин Богатов побив ведучого і стендапера Влада Капіцу.

Як повідомляє в Facebook сам комік, депутату нібито не сподобався формат виступу коміків, на якому він перебував в якості глядача, після чого Богатов почав з'ясовувати стосунки і пустився в бійку.

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