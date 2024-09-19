Військовослужбовець розкрив, як ЗСУ планують удари по РФ: які об'єкти під загрозою

Україні необхідна допомога партнерів не лише на рівні надання зброї чи дозволів на застосування.

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ЗСУ нові атаки по Росії / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, від чого залежить планування нанесення ударів по військових об’єктах ворога.

"Я не скажу, що Україна розробляє, тому що такі плани нанесення ударів уже розроблені, і вони якщо і будуть удосконалюватися, то за умов певних змін. Якщо будуть дозволи на застосування зброї наших союзників, тоді, звичайно, що масштабування планів збільшиться. Бо плани ударів є, але більшість із них, на жаль, в теорії, з урахуванням того, що ми говоримо, не вистачає матеріального, технічного ресурсу для їх втілення, плани є. Тому що навіть удар по якомусь арсеналі чи складі - це величезна, клопітка робота, яка передує цьому удару і інколи в проміжку часу і місяців. Бо це треба розвідати, де знаходиться склад, визначити момент, коли на ньому є найбільше накопичення боєкомплекту. Перевірити, що це дійсно не бутафорне, скажімо, обладнання, а дійсно бойове. Потрібно обійти системи протиповітряної оборони, зберегти цю операцію в режимі таємності. Швидко нанести удар, тобто отримати навіть у себе в структурі ряд погоджень, отримати шляхи прольоту в своїй системі протиповітряної оборони чи безпілотникам, чи ракетам, в залежності, що використовується і яка номенклатура", - розповів він у ефірі телеканалу Еспресо.

Іван Тимочко зазначив, що допомога партнерів у цьому напрямку потрібна не лише на рівні надання зброї чи дозволів на застосування.

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"Другий момент також буде ще залежати від того, наскільки не те, що нам союзники будуть давати дозволи, чи не будуть давати, наскільки ми будемо сумісні з ними в плані розвідданих і готовності протидіяти ворожим ударам. Бо для того, щоб ми навіть могли застосовувати масовані удари безпілотниками, їх потрібно десь накопичити, десь прикрити, зібрати персонал, який має їх запустити. Теж це режим таємності, режим, скажімо, визначення льотних маршрутів, і це все відбувається досить оперативно", - додав військовий.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Вибухи у Росії - атаки ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ завдали історичного удару по арсеналу у Торопці у Тверській області. Ціллю удару ЗСУ був 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. На цьому об'єкті, за оцінкою аналітиків, ворог міг зберігати до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів.

Удар був настільки сильним, що навіть викликав землетрус. За даними ресурсу Volcanodiscovery, сила поштовхів, зафіксованих на північ від Торопця, сягала 2,8 балів за шкалою Ріхтера. Цей вибух порівнюють із детонацією малопотужного ядерного боєзаряду.

Стало відомо, що дві області РФ атакували дрони. Вибухи в Курській області лунали в Суджі, Коренєвому, Льговському, Білівському, Курчатовському та Жовтневому районах. Однак місцева влада заявляла спочатку про ракетну небезпеку, причому двічі, а потім - про дронову атаку.

У Росії склад ракет із КНДР злетів у повітря. Андрій Коваленко повідомив, що завдано удару по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Знищено корейські ракети, які Путін, принижуючись, фактично випрошував у Кім Чен Ина.

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