Дочекалися: в Україні впали ціни на гречку

У вересні цього року гречка стояла аж 92,73 грн/кг, але за останні місяці ситуація змінилася.

Гречка / УНІАН , pixabay.com

В Україні продовжує дешевшати гречка, ціна на яку сягала майже ста гривень за кілограм.

Згідно з даними порталу Мінфін, станом на 7 грудня вона коштує в середньому 69,6 грн/кг. Це на 7,39 грн менше середньомісячної ціни в листопаді в 76,99 грн/кг.

Дешевшає ж гречка вже 4 місяць поспіль – з вересня, коли її ціна знизилася з 92,73 грн / кг до 87,94 грн/кг. далі ціна опускалася:

у жовтні - до 80,78 грн / кг;

листопаді - до 76,99 грн / кг;

грудні-до 76,37 грн/кг (дані на 1 число. Після цього здешевлення продовжилося).

Ціни на гречку в Україні / скріншот minfin

Ціни на продукти в Україні

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що наступного року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Річ у тім, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

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