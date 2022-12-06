Яйця злетять у ціні, а з ними й курятина: виробники назвали причину

Через перебої з електроенергією виробникам доводиться купувати генератори, а їх не на все вистачає.

Ціни на яйця можуть зрости через відключення електроенергії/ pixabay.com, Reuters

В Україні можуть подорожчати яйця і курятина. На ціну популярних продуктів впливає ситуація з електроенергією.

Про це заявив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко, пише UBR.ua. Він зазначає, що відключення світла сильно впливають на роботу підприємств і збільшують собівартість виробництва.

Підприємства змушені ставити генератори, щоб забезпечити пташники електроживленням. При цьому доводиться зменшувати обсяги виробництва, щоб уникнути втрат.

"Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях", – каже Карпенко.

За його словами, живленням від генераторів першочергового забезпечують інкубатори, адже відключення світла може стати причиною серйозних втрат.

Раніше повідомлялося, що ціни на продукти в Україні можуть значно зрости через постійні відключення електроенергії. Як зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко, можуть подорожчати молочка, м'ясо, овочі та фрукти.

Нагадаємо, перед Новим роком ціни на сир можуть зрости. Вітчизняні сировари розраховують на збільшення продажів своєї продукції перед новорічними святами, а тому ціни на сир можуть значно зрости.

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