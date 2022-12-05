Терміново запасаємось: перед Новим роком ціни на сир можуть стати захмарними

Перед новорічними та різдвяними святами очікується збільшення попиту на популярний продукт.

В Україні можуть зрости ціни на сир / Reuters

Вітчизняні сировари розраховують на збільшення продажів своєї продукції перед новорічними святами, а тому ціни на сир можуть значно зрости. Про це повідомили експерти аналітичної платформи "Інфагро".

"Збільшення продажів дійсно може відбутися, але тільки на внутрішньому ринку. А от з експортом можуть виникнути проблеми. Європейські імпортери суттєво знижують ціни попиту, і експорт сиру в ЄС знову може стати невигідним", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, якщо експортні ціни зменшаться, то для внутрішнього ринку виробники можуть знову збільшити ціни, розраховуючи на активізацію споживчого попиту.

"Провідні виробники вже в кінці листопада пропонують мережам традиційні сорти сиру за підвищеними цінами. Варто зазначити, що підняття цін при нинішній рентабельності – досить хибне рішення. Особливо не варто так робити в умовах зниження експортних цін. Доведеться суттєво скорочувати виробництво", - підкреслюють фахівці.

Експерти також зауважили, що в Європі стрімко падають ціни на сир, тому експорт в ЄС може скоротитися до мінімальних обсягів. Зважаючи на рівень цін, який формується в ЄС, аналітики не виключають відновлення імпорту європейських сирів.

"Мережі добре вміють рахувати і, найімовірніше, зроблять відповідні висновки явно не на користь вітчизняного виробника. В умовах імовірного зменшення експорту та збільшення імпорту українським сироварам, найімовірніше, доведеться скорочувати випуск продукції", - зазначили аналітики.

Як повідомляв Главред, в Україні через постійні відключення електроенергії можуть значно зрости ціни на продукти. Так, може подорожчати м'ясо, овочі та фрукти. Окрім того, очікується зростання цін на молочну продукцію. Як зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко, ланцюжок виробництва молочних продуктів був тимчасово обірваний, що негативно вплинуло на ринок.

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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