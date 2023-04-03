"Намагаються прикрити свої провали": генерал Сирський про ситуацію в Бахмуті

Олександр Сирський підкреслив, що Збройні Сили України спростовують всі фейки і зусилля російських пропагандистів про нібито захоплення Бахмута.

Олександр Сиркський / Генштаб ЗСУ, Сирський

Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута.

В Telegram він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

"Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" і російських десантників. Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими і новими фейками про взяття Бахмута", - написав Сирський.

відео дня

Він підкреслив, що Збройні Сили України спростовують всі фейки і зусилля російських пропагандистів.

"Від того, що кожен воїн робить прямо зараз на своїй ділянці фронту, в своїх окопах на передовій залежить рух вперед всієї нашої армії", - підкреслив він.

Фейк про захоплення Бахмута

Раніше ватажок найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута Донецької області. При цьому він зняв відео імовірно на тлі будівлі міської адміністрації.

"Юридично ми взяли Бахмут. І командири підрозділу, які брали адміністрацію і весь Центральний квартал понесуть і поставлять ці прапори", — йдеться в публікації.

Після цього в мережі опублікували ролик, на якому один з українських захисників спростовує заяву Пригожина про нібито захоплення Бахмута окупантами РФ.

"Артемівськ (стара назва Бахмута, - ред.) він може бути і взяв, але Бахмут – ні. Бахмут стоїть, Бахмут тримається", - уточнив український боєць.

"Бахмут - Український, і вони (росіяни - ред.) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити", - заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters.

"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли", — прокоментував відео Череватий.

"Навколо будівлі міської ради (Бахмута) йдуть бої, вони нічого не захопили в юридичному сенсі", — уточнив спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

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