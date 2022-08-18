"Окупантам або в полон, або відступати": Жданов розповів, коли ЗСУ відіб'ють південь України

Олег Жданов / скріншот

На півдні України Правобережне угруповання російських окупаційних військ фактично знаходиться у вогневому мішку.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "ТСН" зазначив, що декількох тижнів достатньо для того, щоб знизити бойовий потенціал російських військ і довести до ситуації залишення ними позицій на півдні.

"Ми сьогодні можемо планомірно і послідовно виносити всю логістику (ворога - ред.), що буде дуже сильно впливати на боєздатність частин. Коли у них почнеться боєприпасний голод, Паливно-мастильні матеріали і продовольство будуть закінчуватися, це угруповання може втратити свою боєздатність. Тоді ми можемо запропонувати їм здатися в полон або відступати. Такий варіант можливий. На мій погляд, одного-двох тижнів достатньо для того, щоб знизити бойовий потенціал російських військ", - озвучив свій прогноз Жданов.

Деокупація Херсонщини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ 12 серпня зруйнували останній міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції в Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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