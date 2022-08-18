Фотографувався в образі клоуна: ЗСУ відправили додому у мішку окупанта з Бурятії

У 2014 році окупант підписав контракт та поїхав на війну проти України.
Українські захисники ліквідували російського окупанта з Бурятії, який раніше показував себе у ролі клоуна. У мішку додому поїхав молодший сержант гвардії Баїр Ганжуров. Про це повідомляє журналіст-розслідувач Іраклі Комахідзе.
"Завтра, 19 серпня, в Улан-Уде Бурятії відбудеться похорон десантника 11-й ОДШБр ВДВВ Баїра Ганжурова, що так і не реалізував себе як клоун. Окупанта ліквідовано 25 липня 2022 року", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що окупанту було 33 роки. Він навчався на будівельному факультеті, але у 2014 році підписав контракт та поїхав на війну.
У нього була дружина та двоє синів.
Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ в селищі Веселе (Запорізька область) ліквідували російського окупанта Сергія Шалунова, який був родом з Ленінградської області країни-агресора.
Нагадаємо, раніше Збройні мили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності і приєднати її до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.
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